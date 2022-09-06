Каскад разрушения российской обороны, – военный обозреватель описал ситуацию на фронте

Военные ВСУ наносят множество ударов по скоплениям российских оккупантов. На фронте происходит так называемый каскад разрушения обороны противника.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне сейчас истощены и не могут держать оборону почти по каждому плацдарму.

Кстати ВСУ разбили позиции врагов из Сахалина: они сбежали, оставив документы, оружие и презервативы.

Каскад разрушения русской обороны на фронте

Коваленко отметил, что на фронте со стороны украинских защитников сейчас наблюдается явление, которое можно назвать каскад.

Каскад именно разрушения обороны русских оккупационных войск,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, подготовка этого каскада была достаточно долгим процессом. Фактически он начинается с весны, когда начались контрнаступательные действия со стороны Вооруженных Сил Украины сначала на северном плацдарме, а затем действия происходили и на другихнапроавлениях — например, в Харьковской и Херсонской областях.

Но тогда у российских захватчиков было еще достаточно сил и средств, чтобы блокировать эти контрнаступательные действия. Поэтому нужно было ждать того времени, когда они будут окончательно истощены,

– объяснил Коваленко.

В настоящее время, заметил военный обозреватель, россияне истощены и не могут держать оборону почти по каждому плацдарму. Поэтому ВСУ начинает свое продвижение вглубь временно оккупированной части Украины и освобождает все больше новых территорий именно на Херсонском, Харьковском или Донбасском плацдармах.

Коваленко о каскаде разрушения обороны врага: смотрите видео

Какая ситуация в Запорожской области

Коваленко считает, что единственная проблема, которая может возникнуть в ближайшее время – это вопрос Запорожской области.

Потому что российские оккупанты сейчас увеличивают концентрацию своих подразделений именно в Запорожской области. Поэтому там контрнаступательные действия могут быть не столь эффективными,

– сказал он.

Но, по словам военного обозревателя, именно сейчас это не нужно. В Запорожской области нужно блокировать всю группу войск. А на других направлениях продолжать продвижение и освобождение наших территорий, пока оккупанты еще не компенсировали как-то свои потери.

Мы в Запорожской области на сегодняшний день совершаем прежде всего оборонные действия. Что касается разворачивания российских сил, то мы сегодня можем наблюдать, как в Запорожской области уже сконцентрировано 5-ю и 35-ю общевоенные армии россии,

– отметил Коваленко.

Он отметил, что именно в Запорожскую область россияне передислоцируют подразделения 3 армейского корпуса, а также разворачивают другие, чтобы максимально сконцентрироваться и закрепить эти позиции за ров.

По мнению Коваленко, в понимании российского командования правобережная часть Херсонской области уже утрачена. оккупанты это понимают и видят. Они только стараются максимально удержать свои позиции.

Военный обозреватель добавил, что на других плацдармах, за исключением пока именно Запорожской области, россияне не могут накопить необходимый ресурс для того, чтобы совершать наступательные и оборонительные действия. А из Харьковской области, вероятно, в ближайшее время будет поступать все больше хороших новостей.

Ситуация на фронте: последние новости

Несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также содержании ранее занятых рубежей.

Наши защитники продолжают ликвидировать русских захватчиков на нашей земле. 5 сентября, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов.

Украинским военным также удалось немного продвинуться в Луганской области. Враг продолжает нести потери в регионе.

Аналитики Института изучения войны подтвердили, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на Юге и Востоке . ВСУ продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Достойно внимания – контрнаступление ВСУ хорошо ослабляет россию на Юге: смотрите видео