Россия сосредоточила силы на трех ключевых направлениях, – Центр безопасности и сотрудничества

У России были серьезные планы на летнюю наступательную кампанию 2026 года. Однако фактически ей удалось добиться лишь незначительного продвижения на трех направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, одна из главных целей врага – полностью захватить Донецкую область. Они пытаются взять ее под контроль уже более 4 лет.

Что происходит на фронте?

По словам Жмайло, россияне продолжают проводить атаки на Покровском направлении. Недавно на этом участке Силам обороны удалось отразить массированный механизированный штурм. Врагу важно прорваться в направлении Доброполья, чтобы попытаться захватить Донецкую область с западного направления.

Напряженные бои продолжаются в Константиновке. Российская пехота смогла закрепиться на окраинах города. Кроме того, за последние сутки россиянам удалось продвинуться к селу Каленики, расположенному к востоку от Славянска. Враг активно сбрасывает там управляемые авиабомбы.

Но прорваться к самой Николаевке или Рай-Александровке, которую они считают "воротами" в Славянск, им не удается. В целом, например, в ноябре 2024 года враг захватывал ежесуточно 45–50 километров. Сейчас по территориям фактически вышли на ноль. И даже есть определенное преимущество украинской армии,

– отметил Жмайло.

Какова ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что по состоянию на 29 июля потери России в войне составляют более 1 миллиона 443 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 227 вражеских танков, 25 044 боевых бронированных машин, 46 962 артиллерийских системы и т. д.