Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что десантирование по линии боевого столкновения в тылу Украины – это чрезвычайно маловероятно.

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Почему это удивительная идея

Как отметил Селезнев, в начале полномасштабной войны оккупанты уже пытались провести высадку десанта в Гостомеле. Тогда они привлекли несколько десятков вертолетов. Эти подразделения должны были захватить аэродром, после чего туда прилетели бы Ил-76 с личным составом и техникой. Но украинские защитники успешно отразили атаку подразделений оккупантов.

Сейчас Силы обороны Украины тщательно ведут разведку воздушного пространства как на территории нашей страны, так и над территориями, граничащими с нашей страной. Есть соответствующие огневые средства и ресурсы как на севере, так и на юге,

– сказал Селезнев.

Если оккупанты попытаются реализовать этот замысел, то вражеские вертолеты с десантом будут очень быстро уничтожены. Тем не менее россияне действительно могут планировать такую операцию и готовиться к ней.

В любом случае, такие планы могут быть у россиян. Они ищут любые пути и возможности, чтобы докоренным образом изменить ситуацию на поле боя. Но наш Генеральный штаб отслеживает все движения и действия врага и готовит противодействие,

– подчеркнул Селезнев.

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