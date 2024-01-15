Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, что десантирование по линии боевого столкновения в тылу Украины – это чрезвычайно маловероятно.
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Почему это удивительная идея
Как отметил Селезнев, в начале полномасштабной войны оккупанты уже пытались провести высадку десанта в Гостомеле. Тогда они привлекли несколько десятков вертолетов. Эти подразделения должны были захватить аэродром, после чего туда прилетели бы Ил-76 с личным составом и техникой. Но украинские защитники успешно отразили атаку подразделений оккупантов.
Сейчас Силы обороны Украины тщательно ведут разведку воздушного пространства как на территории нашей страны, так и над территориями, граничащими с нашей страной. Есть соответствующие огневые средства и ресурсы как на севере, так и на юге,
– сказал Селезнев.
Если оккупанты попытаются реализовать этот замысел, то вражеские вертолеты с десантом будут очень быстро уничтожены. Тем не менее россияне действительно могут планировать такую операцию и готовиться к ней.
В любом случае, такие планы могут быть у россиян. Они ищут любые пути и возможности, чтобы докоренным образом изменить ситуацию на поле боя. Но наш Генеральный штаб отслеживает все движения и действия врага и готовит противодействие,
– подчеркнул Селезнев.
Потери России в войне: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия уже потеряла колоссальное количество личного состава. Теперь известно о более 370 тысяч уничтоженных захватчиков. Также они потеряли 6089 танков, 11322 боевых бронированных машин, 8771 артиллерийскую систему.
- Кроме того, 14 января украинские военные уничтожили вражеский самолет А-50, используемый для дальней радиолокационной разведки. Информацию об этом подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Среди прочих пораженных целей был и самолет Ил-22. Все, что известно о нем – читайте в материале 24 Канала.