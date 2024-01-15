Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що десантування за лінією бойового зіткнення в тилу України – це надзвичайно малоймовірно.

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Чому це дивна ідея

Як наголосив Селезньов, на початку повномасштабної війни окупанти вже намагалися провести висадку десанту в Гостомелі. Тоді вони залучили кілька десятків гелікоптерів. Ці підрозділи мали захопити аеродром, після чого туди прилетіли Іл-76 з особовим складом та технікою. Але українські захисники успішно відбили атаку підрозділів окупантів.

Зараз Сили оборони України ретельно ведуть розвідку повітряного простору як на території нашої країни, так і над територіями, які межують з нашою країною. Є відповідні вогневі засоби та ресурси як на півночі, так і на півдні,

– сказав Селезньов.

Якщо окупанти спробують реалізувати цей задум, то ворожі вертольоти з десантом будуть дуже швидко знищені. Попри це, росіяни дійсно можуть планувати таку операцію і готуватися до неї.

В будь-якому випадку такі плани можуть бути в росіян. Вони шукають будь-які шляхи та можливості, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Але наш Генеральний штаб відстежує всі рухи та дії ворога і готує протидію,

– наголосив Селезньов.

Втрати Росії у війні: коротко