ВСУ накрывают, – Арестович рассказал, что происходит на фронте

На Херсонском направлении наша артиллерия отрабатывает цели на левом берегу. ВСУ делают все точно и результативно.

Украинские защитники мощно ВСУ мощно накрывают противника. Огонь ведется по всему – по колоннам, штабам, складам, артиллерийским позициям. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

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В настоящее время реализуется сценарий, который идентичен событиям на правом берегу, когда россиян методично выбивали. Советник ОП утверждает, что придет время и россияне отойдут минимум на 35 километров от левого берега.

Это очень хорошо. Или будут стоять до последнего и будут нести потери, что тоже очень хорошо,

– подчеркивает Алексей Арестович.

Что происходит на других направлениях

На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе 100 – 120 человек со вчерашнего дня пытались взять Гуляйполе.

"Поддерживали их средства старшего командира, считайте усиленный батальон. Маловато оказалось для каких-то подвигов, получили "по шапке" и уже не дергаются. Стоят больше 12 часов на месте. Перестрелки идут, но без попыток продвижения вперед", – замечает Арестович. Большого наступления не получилось, добавляет он, поэтому понятно, что ни о каком Покровске не говорится.

Как отмечает советник главы ОП, россияне могли прощупывать нашу оборону, чтобы впоследствии попытаться организовать что-то более серьезное.

"Во-первых, мы готовы. Во-вторых, пока попытка оказалась неудачной. Тактический уровень – черт-те что", – акцентирует он.

В районе Угледара ситуация остается напряженной. Однако россияне продолжают нести огромные потери.

От Мариинки до Бахмута – без особых изменений. Российские военные пытаются что-то сделать, но постоянно откатываются назад.

От Белогоровки до Сватово обстановка остается неизменной.

Карта боевых действий от Арестовича: смотрите видео

Возможно ли наступление ВСУ на левобережье Херсона

В американском Институте изучения войны отметили, что ВСУ смогут сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию новых оборонных линий. Вероятно, российские силы на востоке Херсонской области частично уязвимы "украинской кампании по перехвату" - той, которую ВСУ успешно использовали для возвращения западной части Херсонщины.

Аналитики ISW объясняют, что несколько основных наземных линий связи (GLOC) россиян проходят к другим оккупированным Россией на юге Украины территориям именно через восточную Херсонщину. В частности, говорится о:

южной трассе Т2202 Новая Каховка – Армянск;

юго-восточной трассе Р47 Каховка – Геническ;

а также трассе М14, которая проходит на восток в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокировке,

– подчеркивают специалисты Института изучения войны.

Это поможет ВСУ помешать вражеской армии поставлять оружие на восточную Херсонщину и Юг Украины.