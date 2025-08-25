В Херсонской области очень сложная ситуация. Российские оккупанты не прекращают обстреливать правый берег. В частности, Берислав, Херсон, Херсонский район.

На левом берегу также происходят страшные вещи. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич.

"На левом берегу также происходят страшные вещи. Но информация о том, что они начали зачищать, на мой взгляд, немножко не полная. Потому что россияне делают это достаточно давно", – сказала она.

Что происходит на Херсонщине?

Евгения Вирлич отметила, что захватчики давно милитаризируют Каховку, Новую Каховку, вытесняют людей с левого берега, чтобы они выезжали. Для них стало неожиданностью то, что они натворили с водохранилищем после подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Открытые участки суши враг давно превращает в возможные плацдармы.

Россияне завезли в оккупированную часть Каховского района якобы гуманитарную помощь. Но под прикрытием они на самом деле везут вооружение. Оккупанты постоянно осуществляют ротации.

Были сообщения о том, что якобы стало меньше коллаборационистов и военных в определенных общинах оккупированного левобережья. Это также немножко неполная информация. Потому что это ротации. Это происходит постоянно,

– объяснила журналистка.

Враг обстреливает Херсон КАБами. Однако то, чем они обстреливают правый берег, очень часто падает у них на левом. Также оккупанты разворачивают вооружение, чтобы обстреливать левый берег, будто это делают украинские военные. Такую тактику противник применял и раньше.

Очень сложная ситуация в Херсоне из-за ударов по мосту на микрорайон Корабел. Также в Белозерке, которая недалеко от областного центра, в Станиславе. Это общины, в которые россияне пытаются попасть так, чтобы максимально вытеснить оттуда людей, применить тактику выжженной земли.

Ситуация в Херсонской области: последнее