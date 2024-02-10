Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что с самого начала полномасштабной войны Украина не имела достаточного количества боеприпасов. "Снарядный голод" так или иначе всегда был.

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ВСУ имеют свои "козыри"

Как отметил Черник, никто не ожидал, что Россия вернет логику боевых действий как во Второй мировой войне. Оккупанты сразу начали делать большие огневые валы из артиллерийских боеприпасов.

Несмотря на это, Россия не имеет неограниченных возможностей. Если летом 2022 года они могли выстреливать примерно от 45 – до 80 тысяч снарядов в сутки, то сейчас эти показатели снизились до 15 тысяч боеприпасов.

Украина же, по разным данным, выстреливала не более 10 тысяч снарядов в сутки на пике. Сейчас эти показатели значительно меньше. Была информация о 2 тысячах выстрелов.

Но опять-таки. Мы выигрываем качеством. У нас есть подвижные РЛС для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. А немецкая машина COBRA может быстро определить расположение до 40 орудий врага. Также стоит упомянуть о высокоточных снарядах M982 Excalibur. Ничего подобного у врага нет,

– сказал Черник.

Конечно же, сейчас Украина имеет дефицит боеприпасов. Но нельзя утверждать, что это "конец – и нечем стрелять". Идет тотальная экономия. И главная причина – кризис в США по выделению средств на военную помощь для Украины.

Военная помощь для Украины: коротко