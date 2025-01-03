Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне осуществляют ракетные и авиационные удары. Также враг за сутки совершил более 3 800 обстрелов.

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Какова ситуация на всех направлениях фронта

На Харьковском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. Получил отпор.

На Купянском направлении ВСУ отбили штурмы противника неподалеку Западного, Двуречной и Кругляковки. За сутки на этом направлении произошло четыре атаки оккупантов.

Купянское направление: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали ВСУ 16 раз. Враги пытались пройти на наши позиции вблизи Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении за сутки был отбит один штурм противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили шесть атак неподалеку Торецка, Нью-Йорка и Щербиновки. Большинство атак россияне направили на Торецк.

На Покровском направлении ВСУ остановили 38 штурмов агрессора у Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Песчаного, Шевченко, Успеновки, Соленого и Нововасильевки.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении россияне совершил 24 штурма позиций ВСУ в районах Янтарного, Времовки, Большой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

На Ореховском направлении за сутки было отбито две атаки россиян вблизи Новоандреевки.

На Кураховском направлении силы обороны пытались отбили 27 вражеских атак. Враг пытался продвинуться вглубь вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

На Приднепровском направлении ВСУ помешали трем атакам противника. Российские войска не продвинулись к украинским позициям.

На Курском направлении произошло десять боестолкновений. За сутки враг нанес там шесть авиационных ударов, применив девять управляемых авиабомб.

Напоминм, за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1080 российских солдат.