Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни здійснють ракетні та авіаційні удари. Також ворог за добу здійснив понад 3 800 обстрілів.

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Яка ситуація на всіх напрмяках фронту

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбили штурми противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки. За добу на цьому напрямку відбулося чотири атаки окупантів.

Куп'янський напрямок: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували ЗСУ 16 разів. Вороги намагалися пройти на наші позиції поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку за добу було відбито один штурм противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість атак неподалік Торецька, Нью-Йорка та Щербинівки. Більшість атак росіяни спрямували на Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 штурмів агресора біля Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Піщаного, Шевченка, Успенівки, Солоного та Нововасилівки.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни здійснили 24 штурми позицій ЗСУ в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

На Оріхівському напрямку за добу було відбито дві атаки росіян поблизу Новоандріївки.

На Курахівському напрямку сили оборони намагалися відбити 27 ворожих атак. Ворог намагався просунутися вглиб поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ЗСУ завадили трьом атакам противника. Російські війська не просунулися до українських позицій.

На Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень. За добу ворог завдав там шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони ліквідували 1080 російських солдатів.

