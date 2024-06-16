Оккупанты в ближайшие недели могут усилить наступление: обзор фронта от Свитана

В течение последних полутора – двух недель оккупанты гонят колонны военной техники и живой силы из Таганрога на Новоазовск и дальше. В ближайшее время враг может усилить наступательные действия.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты разворачиваются в районе Угледара Донецкой области.

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Где оккупанты могут усилить наступление

"Вероятнее всего, ближайшее время россияне будут увеличивать наступательные действия на этом участке – Донецк – Волноваха, то есть это Угледар, Курахово. Они, вероятно, планируют в ближайшие недели развернуть серьезные боевые действия именно на этом направлении. Это общее направление на Покровск", – предположил полковник запаса.

Захватчики пытаются решить проблему, которая вскоре у них возникнет. Дело в том, что враг достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту. Однако там есть мост, до которого наши Силы обороны могут доставать, а значит могут отминусовать его как только враг достроит железную дорогу и отправит по ней технику.

Мы достаем от Угледара до этого моста. У россиян в ближайшее время будет главная задача – срезать или окружить это угледарское вклинение. Вот почему они выходят на Курахово и в последнее время идут серьезные бои за Георгиевку,

– отметил Свитан.

Какое еще направление является опасным

Оккупанты хотят перерезать трассу, по которой идет снабжение угледарского гарнизона. Также для этого враг активизировался в районе Старомайорского и Урожайного. Там захватчики пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.

"Вообще это направление – беда на всю линию фронта, то есть с юга на Покровск и с запада в сторону Курахово и Карловки. Ближайшие несколько месяцев россияне будут переть здесь", – предположил полковник запаса.

Ситуация на фронте: кратко