Это наступление может быть последним: военные эксперты предположили, где россияне будут атаковать весной

До конца зимы остался месяц, соответственно весной будет потепление. К ней готовятся и россияне, которые планируют некоторые наступательные операции на фронте в это время года.

На этих направлениях россияне уже начинают сосредотачивать силы. О том, где ждать главных ударов от оккупантов на фронте весной специально для 24 Канала рассказали действующие военнослужащие и военные эксперты.

Где россияне могут атаковать на фронте весной?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне надеются на выход СОУ из Славянска и Краматорска. Кто-то им это очень пообещал, поэтому оккупанты оставили на этом направлении только одну группировку, которая направлена на Райгородок. Там начинается водовод Северский Донец – Донбасс.

Они будут пытаться двигаться со стороны Срибнянского лесничества, из Северска и Лимана на Райгородок. Они хотят взять под контроль полностью весь водовод. Они его сейчас контролируют только с Часового Яра. Воды на Донбассе нет, и решать эту проблему они будут пытаться военным путем. Кроме того, россияне перебрасывают войска и на Запорожское направление,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он продолжил, что Запорожское направление охватывает и Донецкую область, в частности Покровск. Россияне пытаются двигаться на Мирноград. Также они хотят расширять сухопутный коридор к Азовскому морю. Основное давление россиян здесь все же происходит в районе Гуляйполя. Оккупанты будут пытаться взять этот населенный пункт в "тиски".

Куда еще может нацелиться Россия?

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что наступление россиян продолжается уже фактически 2 года. Впрочем сейчас оно находится в периоде стагнации и может усилиться весной, как это было в прошлом году. Оккупанты берегут стратегические резервы и размышляют и выбирают, где они их дальше могут использовать. Первый вариант – это Орехов и Гуляйполе, вторая – главная для россиян Славяно-Краматорская агломерация в Донецкой области.

"Эта наступательная попытка может быть последней. В зависимости от того, какой она будет, Россия будет принимать дальнейшее решение, ведь с резервами у россиян плохо. Им придется или применять мобилизацию, или больше активизировать переговорный трек. Когда спадут морозы, когда улучшится погода они активизируются на фронте", – подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, весна и лето поставят перед россиянами вопросами, что делать дальше с переговорным треком. Возможно, им придется идти на те предложения, которые им выдвигают сейчас. Главными направлениями будут Запорожье и Донецкая область. Однако на Харьковщине и Сумщине россияне могут стремиться также создать буферные зоны, а также найти слабые места на границе, чтобы там развить свой успех тоже.

Есть ли другие планы у россиян на весну?

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец высказал мнение, что в январе состоялась стабилизация фронта. На нескольких отрезках фронта враг вообще не достиг никакого успеха и не продвинулся, где не имеет территориальных достижений, в частности на Сумщине. Это является большим достижением, потому что были сорваны их операции и их планы.

Январь для россиян стал неудачным сам по себе. Это произошло еще до отключения Starlink. СОУ не дали оккупантам захватить Купянск, Покровск, Константиновку. До завершения календарной зимы остается меньше месяца. С наступлением тепла в Украине начинаются традиционно проблемы с логистикой, потому что на путях перевозок начинают вязнуть машины,

– сказал подполковник ВСУ.

Он добавил, что весна традиционно не лучшее время для проведения наступательных операций. Российская и советская армии всегда успешно наступали летом или зимой. Весна и осень – худшее время для наступлений россиян. Поэтому, не исключено, что с оттепелью, оккупанты могут взять паузу на фронте.

Ситуация на фронте: последние новости