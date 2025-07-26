Россияне находятся в уязвимом положении, – Ходжес о ситуации на фронте

Бывший командующий армии США в Европе считает, что на стратегическом уровне Россия оказалась в затруднительном положении. В то же время украинские военные уверены в своих силах, несмотря на сложную ситуацию на передовой.

О развитии ситуации на фронте и потерях россиян в войне рассказал бывший командующий Армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Укринформу, передает 24 Канал.

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Какие ситуация на фронте по мнению Ходжеса?

Бен Ходжес оценил ситуацию на фронте как сложную, но не критическую для Украины. Он отметил, что хотя россияне активно атакуют и продвигаются в отдельных направлениях, они не достигают значительных прорывов. Каждый занятый километр обходится им в сотни погибших.

По словам генерала, украинцы эффективно сдерживают врага и готовят глубокую оборону. В то же время Ходжес добавил, что если бы Украина имела дальнобойные возможности, тогда бы нас сопротивление было бы еще более эффективным.

После общения Бена Ходжеса с украинским офицером, американский экс-командующий сформировал мнение об украинских защитниках. По его словам, они остаются уверенными и мотивированными несмотря на потери.

Я думаю, что на самом деле россияне находятся в более затруднительном положении. Если подумать стратегически, они находятся в уязвимом положении. Их экономика поддерживается искусственно. И не похоже, что она сможет функционировать дальше так, как сейчас,

– сказал Бен Ходжес.

По словам экс-командующего США в Европе, ситуацию могла бы изменить более активная позиция Соединенных Штатов по санкциям и давлению на Москву.

К слову, американские СМИ писали, что Дональд Трамп обсудит с главой Еврокомиссии и премьер-министром Великобритании пути прекращения войны в Украине.