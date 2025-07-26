Про розвиток ситуації на фронті та втрати росіян у війні розповів колишній командувач Армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Укрінформу, передає 24 Канал.

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Які ситуація на фронті на думку Годжеса?

Бен Годжес оцінив ситуацію на фронті як складну, але не критичну для України. Він наголосив, що хоча росіяни активно атакують і просуваються в окремих напрямках, вони не досягають значних проривів. Кожен зайнятий кілометр обходиться їм у сотні загиблих.

За словами генерала, українці ефективно стримують ворога і готують глибоку оборону. Водночас Годжес додав, що якби Україна мала далекобійні можливості, тоді б нас супротив був би ще ефективнішим.

Після спілкування Бена Годжеса з українським офіцером, американський екскомандувач сформував думку про українських оборонців. За його словами, вони залишаються впевненими й мотивованими попри втрати.

Я думаю, що насправді росіяни перебувають у більш скрутному становищі. Якщо подумати стратегічно, вони перебувають у вразливому положенні. Їхня економіка підтримується штучно. І не схоже, що вона зможе функціонувати далі так, як зараз,

– сказав Бен Годжес.

За словами екскомандувача США в Європі, ситуацію могла б змінити активніша позиція Сполучених Штатів щодо санкцій і тиску на Москву.

До слова, американські ЗМІ писали, що Дональд Трамп обговорить із главою Єврокомісії та прем'єр-міністром Великої Британії шляхи припинення війни в Україні.