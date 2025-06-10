"Сначала смеялись, а теперь используем": какие методы борьбы с дронами есть у Украины и России

Российские оккупанты адаптируются к событиям, которые происходят на поле боя, и атакам, которые Украина осуществляет по объектам на территории России. В частности, чтобы обезопасить себя от дронов россияне установили сетки в прифронтовой зоне на ключевых маршрутах логистического сообщения.

Украина также изучает трансформации в действиях российской армии и использует некоторые из методов. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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Успехи Украины на фронте

Владислав Селезнев отметил, что не стоит недооценивать врага. Он быстро адаптируется. Украине следует учитывать те трансформации, действия, которые сейчас совершают российские оккупанты. Например, по меньшей мере на 14 военных аэродромах на территории России, временно оккупированной части Украины происходит строительство ангаров, защитных сооружений, где должны быть спрятаны российские самолеты различных типов.

Оккупанты таким образом пытаются защитить свою авиацию от воздействия ракет и дронов, которыми атакует Украина. Враг, адаптируя свою деятельность, исходит из соображений, что он внимательно исследует ход падений на поле боя и учитывает все эффективные нормы и практики, которые способствуют сохранению целостности всего, что нужно на поле боя.

Недавно мы в определенной степени смеялись над мангалами, которые наваривали россияне на свою бронетехнику. А сейчас часто сами используем отдельные элементы этих процессов. Мы удивлялись тому, что россияне установили сетки в прифронтовой зоне на ключевых маршрутах логистического сообщения. Сейчас сами такие же вещи делаем для того, чтобы обеспечить нашу автотранспортную группу от влияния вражеских дронов,

– сказал военный эксперт.

По его словам, если у россиян происходят трансформации, то их надо исследовать и искать пути преодоления, чтобы враг нес потери. Украинские защитники, находясь в стратегической обороне, уничтожают наступательный потенциал захватчиков.

Кое-где мы имеем немало успехов. К примеру, на поле боя стало значительно меньше бронетехники, в частности, танков. Потому что львиную часть той бронетехники мы сожгли. А то, что у россиян осталось, они пытаются использовать осторожно, чтобы уберечь то, что осталось. Думаю, по другим позициям впоследствии мы будем слышать такие же хорошие известия,

– добавил Селезнев.

Для реализации этой миссии Украине нужны ресурсы. В частности, оружие, боеприпасы, определенные технологии, разведданные. Сочетание этих элементов позволит чувствовать технологическое преимущество на поле боя.