Теряют наступательный потенциал: генерал-лейтенант в отставке рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной. Но операция ВСУ в Курской области позволила сбить планы оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко, отметив, что ресурс у российских оккупантов еще достаточно большой. Но все же Силам обороны Украины удалось частично сбить наступательный потенциал врага. Они не могут уже наступать одновременно на нескольких участках, как это было раньше.

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Что сейчас происходит на фронте

Как отметил Романенко, нашим защитникам удалось сбить продвижение врага в направлении Покровска и Торецка. Сейчас враг сосредоточился на Кураховском направлении и вблизи Угледара.

Стратегически нам удается выполнять задачи оборонительной операции на Востоке и Юге. Полностью остановить продвижение врага не удалось, но мы подходим к этому, несмотря на ограничения по оружию, технике и тому подобное. Также другая задача – максимально уничтожить вражескую технику. Оно тоже выполняется,

– сказал Романенко.

Есть еще третья задача – формирование резервов для проведения деоккупационных мероприятий. Но это возможно осуществить только тогда, когда будет регулярная и стабильная помощь от союзников.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области. Потом стало известно, что Силы обороны Украины прорвали границу России на другом направлении в Курской области.