Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко, зауваживши, що ресурс в російських окупантів ще досить великий. Але все ж таки Силам оборони України вдалося частково збити наступальний потенціал ворога. Вони не можуть вже наступати одночасно на кількох ділянках, як це було раніше.

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Що зараз відбувається на фронті

Як наголосив Романенко, нашим захисникам вдалося збити просування ворога в напрямку Покровська та Торецька. Зараз ворог зосередився на Курахівському напрямку та поблизу Вугледара.

Стратегічно нам вдається виконувати завдання оборонної операції на Сході та Півдні. Повністю зупинити просування ворога не вдалося, але ми підходимо до цього, незважаючи на обмеження по зброї, техніці тощо. Також інше завдання – максимально знищити ворожу техніку. Воно теж виконується,

– сказав Романенко.

Є ще третє завдання – формування резервів для проведення деокупаційних заходів. Але це можливо здійснити лише тоді, коли буде регулярна та стабільна допомога від союзників.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ в Курській області. Згодом стало відомо, що Сили оборони України прорвали кордон Росії на іншому напрямку на Курщині.