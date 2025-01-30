"Полный винегрет": по какому принципу оккупантов бросают на Запорожское направление

На Запорожское направление Россия бросает мобилизованных из разных регионов своей территории. Также враг привлекает к боевым действиям различные роды войск.

В частности, это штурмовые подразделения и батальоны территориальной обороны. Об этом 24 Каналу рассказал спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.

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"У них здесь полный винегрет как по родам войска, так и по территориям, откуда их сюда пригнали. Тут есть с Урала мобилизованные, из Подмосковья, из Московской области, из Чувашии сводные подразделения. Так называемые различные "казачьи" штурмовые подразделения, батальоны территориальной обороны", – заметил он.

Бои на Запорожском направлении

Константин Денисов отметил, что на Запорожском направлении костяк вражеского войска составляет российская кадровая армия, которая воевала в Грузии и Чечне. Некоторые их подразделения участвовали в боях на Донбассе с 2014 года. Также здесь были подразделения, которые участвовали в аннексии Крыма. Однако они были серьезно "разорваны", а сейчас уже выведены из Запорожского направления.

В частности, на Запорожском направлении дважды была "разорвана" 810 российская бригада морской пехоты. Сейчас она пытается действовать в Курской области. Кроме того, работали отдельные подразделения 64 российской мотострелковой бригады, которая совершала военные преступления в Буче. Затем ее часть была переброшена также на Курщину.

Они сформировали здесь несколько новых десантно-штурмовых подразделений. Регулярно проводят учения на полигонах на временно оккупированной территории Запорожской области. Там и расчеты минометчиков, штурмовые группы, которые затем с определенной периодичностью, регулярностью после слаживания тренировки отправляются сюда на линию боевых действий,

– сказал спикер.

В конце 2024 года захватчики пытались идти малыми пехотными группами и на броне, и пешком, и на различных мотоциклах, квадроциклах. Однако 95% той штурмовой пехоты погибало. Они выполняли свою задачу, обнаруживали огневые точки ВСУ, по которым россияне начинали запускать свою артиллерию, авиацию.

"Сейчас они максимально диверсионно-разведывательными группами пробуют идти вперед, щупать, пробить, найти слабый участок в украинской обороне. Но мы видим, что фронт "топчется на месте". Это уже окопная позиционная станция. Ни одна сторона не может продвинуться вперед", – подчеркнул Денисов.