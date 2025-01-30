Зокрема, це штурмові підрозділи та батальйони територіальної оборони. Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

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"У них тут повний вінегрет як по родах війська, так і по територіях, звідки їх сюди пригнали. Тут є з Уралу мобілізовані, з Підмосков'я, з Московської області, з Чувашії зведені підрозділи. Так звані різні «козачі» штурмові підрозділи, батальйони територіальної оборони", – зауважив він.

Бої на Запорізькому напрямку

Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому напрямку кістяк ворожого війська складає російська кадрова армія, яка воювала у Грузії та Чечні. Деякі їхні підрозділи брали участь в боях на Донбасі з 2014 року. Також тут були підрозділи, які брали участь в анексії Криму. Однак вони були серйозно "пошматовані", а зараз уже виведені з Запорізького напрямку.

Зокрема, на Запорізькому напрямку двічі була "пошматована" 810 російська бригада морської піхоти. Зараз вона намагається діяти у Курській області. Крім того, працювали окремі підрозділи 64 російської мотострілецької бригади, яка чинила воєнні злочини у Бучі. Потім її частина була перекинута також на Курщину.

Вони сформували тут декілька нових десантно-штурмових підрозділів. Регулярно проводять навчання на полігонах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там і розрахунки мінометників, штурмові групи, які потім з певною періодичністю, регулярністю після злагодження тренування відправляються сюди на лінію бойових дій,

– сказав речник.

Наприкінці 2024 року загарбники намагалися йти малими піхотними групами і на броні, і пішки, і на різних мотоциклах, квадроциклах. Однак 95% тієї штурмової піхоти гинуло. Вони виконували своє завдання, виявляли вогневі точки ЗСУ, по яких росіяни починали запускати свою артилерію, авіацію.

"Зараз вони максимально диверсійно-розвідувальними групами пробують йти вперед, мацати, пробити, знайти слабку ділянку в українській обороні. Але ми бачимо, що фронт "топчеться на місці". Це вже окопна позиційна станція. Жодна сторона не може просунутися вперед", – підкреслив Денисов.