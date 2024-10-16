Пытаются вытеснить ВСУ: какое направление боев сейчас главное для россиян

Сейчас Торецкое направление для оккупантов – одно из приоритетных. Они пытаются вытеснить ВСУ из Торецка, сбросить с господствующей высоты. Основная задача врага – выйти с юга и зайти в сторону Константиновки, чтобы оттуда давить на высоты Часового Яра. Также, возможно, начать движение в сторону Краматорско-Славянской агломерации, обходя Часов Яр с запада.

Большую часть Торецка сейчас контролируют захватчики. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что украинские защитники удерживают часть серой зоны и северо-западную часть Торецка.

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"Россияне сейчас пытаются вытеснить нас из Торецка. Торецк – это тоже высоты. Они пытаются сбросить нас с господствующей высоты Торецка. Их основная задача – выйти с юга и зайти в сторону Константиновки, чтобы давить на высоты Часового Яра со стороны Константиновки, в частности. Возможно, начать движение в сторону Краматорско-Славянской агломерации, обходя Часов Яр с запада", – сказал он.

Противник пытается вытеснить наших бойцов из Торецка, потому что ему удобно это делать. Рядом Горловка – большой военный хаб, а в нескольких километрах расположен Торецк.

К слову, боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что ситуация в Торецке довольно критическая, продолжаются тяжелые бои. Россиянам действительно удалось зацепиться за город, однако в нем не осталось ни одного уцелевшего квартала, почти все дома повреждены.

Враг хочет выйти на Кураховскую ТЭС

Роман Свитан отметил, что выйти на границы Донецкой области в 2024 году врагу не удастся. Однако они будут пытаться давить на Покровском направлении, понимая, что прямо на Покровск они не выйдут. Уже за 5 – 7 километров до Покровска российские военные были остановлены. Они сейчас будут пытаться расширять линию фронта, двигаться в сторону Мирнограда на север и на юг в районе Селидово.

Практически Покровско-Мирноградская агломерация. Уже можно говорить об агломерации. Они будут пытаться давить на Мирноград. И в районе Селидово продолжаются знакопеременные бои. Мы там восстанавливаем утраченные позиции, не даем россиянам окружить Селидово. Там у нас позиции достаточно перспективные. Вопрос о Покровске не в близкой перспективе,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, в ближней перспективе – Торецк и Курахово. По Курахово россияне используют максимальное количество резервов, ведь им необходимо выйти на Кураховскую ТЭС, чтобы попытаться ее запустить. Ведь сейчас во временно оккупированных населенных пунктах, в частности, Донецке, Макеевке, Ясиноватой, большие проблемы с электроэнергией и водой.

"Но до Курахово также еще далеко. Сейчас мы удерживаем по северу в районе Украинска, Селидово, не даем россиянам развернуться с северо-запада на Курахово, удерживаем позиции возле Угледара. Они прошли там несколько километров в сторону Богоявленки. Там ситуация далека от оптимистической, но стабилизация уже намечается", – добавил полковник ВСУ в запасе.