Покровский остается самым горячим: Тимочко проанализировал боевые действия на всех направлениях

Ситуация на фронте сложная. Самым горячим остается Покровское направление. Предыдущие несколько дней российские оккупанты пытались наносить очень жесткие артиллерийские огневые удары по Покровску.

В течение последних двух дней уничтожалось по 60 и более единиц вражеской артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Покровское направление – самое горячее. Поскольку враг пытается наступать и с юго-запада Покровска. Предыдущие дни мы видели, как они пытались наносить очень жесткие артиллерийские огневые удары по Покровску", – сказал он.

Значительную часть уничтоженной артиллерии захватчики подтянули в районе Покровска. Сейчас ее количество уменьшилось, потому что много артиллерии было выбито, часть – они перебросили в тыл.

Враг пытался перерезать логистику на юго-западе Покровска. Россиянам сложнее там работать, поскольку недалеко расположен город Мирноград.

Если там увеличивать линию фронта для противника, есть риск попасть между двух огней. Нужно наращивать потенциал серьезный, а они и так там стянули максимум. Мы знаем, что часть войск они уже перебросили с Кураховского направления. Серьезная ситуация, достаточно напряженная, сложная,

– объяснил Тимочко.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Ситуация на других направлениях

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что оккупанты серьезно активизировались на Торецком направлении. Боевые действия продолжаются и вокруг города, и в самом городе. В Часовом Яру – такая же ситуация. Там враг сконцентрировал десантные войска. Затянутость боевых действий является достаточно серьезной. Россияне пытаются держать украинские войска в постоянном огневом контакте.

Враг пытался перехватить инициативу на Лиманском направлении в районе Купянска, Купянска-Узлового, в районе реки Оскол, Оскольского водохранилища. Достаточно серьезная ситуация в районе Липцы – Волчанск, но там больше позиционные боевые действия.

Курская область показывает результат того, что навязанная Силами обороны Украины тактика ведения боевых действий работает. Наши бойцы находятся там несмотря на все приказы Владимира Путина вытеснить ВСУ с Курщины.

Украинский гарнизон на Курщине оттягивает очень серьезный массив российских войск и северокорейских солдат. Мы знаем, что там сконцентрировано уже примерно 60 тысяч россиян и 10 – 12 тысяч северокорейцев. Эта вся масса российских солдат могла воевать на территории Украины, а вынуждены воевать на своей территории,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Враг пытался нанести артиллерийский удар в Черкасской области. На Севере захватчики тоже хотят создавать отвлекающие маневры или огневые удары для того, чтобы заставлять нас подтягивать на это направление резервы. Или это разовое явление, или все-таки оно будет системным – станет известно со временем.

"Но все эти случаи, направления говорят о том, что интенсивность боев достаточно высокая. Это свидетельствует о том, что российская армия будет пытаться воплощать приказы Путина, что они будут давить на ВСУ. Мы видим, какая активность боевых действий на Старомайорском направлении", – объяснил он.

Для Путина важны оперативные успехи

По словам Ивана Тимочко, чем больше на международной арене начинается риторика о прекращении боевых действий в Украине, тем больше Путин хочет показать готовность и мощность российской армии. Поэтому интенсивность боевых действий будет расти.

Война в Украине для него – уже не столько о боевых действиях или военных операциях, как политический вопрос, вопрос его личного выживания, выживания его диктатуры. Поэтому будем наблюдать наращивание интенсивности боевых действий, насколько это может враг в нынешних условиях, при привлечении всех своих стратегических резервов,

– подчеркнул он.

Россия будет пытаться нарастить свой военный потенциал. Сейчас оккупационная армия при максимальном привлечении выполняет только тактические задачи, а для успеха в войне Путину нужны успехи хотя бы оперативного уровня, а то и стратегического.

"Он хотел бы, чтобы его войска продвигались на несколько десятков километров в сутки, две, за неделю, чтобы они брали в окружение ВСУ, брали большое количество техники, пленных. Этого им не удается, а это напрямую влияет на их боеспособность", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Сейчас россияне имеют продвижения благодаря тотальным разрушениям населенных пунктов, опорных пунктов, которые им попадаются на пути с помощью продвижений пехоты. Путину крайне важно от тактических успехов перейти хотя бы к оперативным, поэтому он будет прилагать максимальные усилия для этого.