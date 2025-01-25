Протягом останніх двох днів знищувалося по 60 і більше одиниць ворожої артилерії. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Покровський напрямок – найгарячіший. Оскільки ворог намагається наступати і з південного заходу Покровська. Попередні дні ми бачили, як вони намагалися завдавати дуже жорстких артилерійських вогневих ударів по Покровську", – сказав він.

Значну частину знищеної артилерії загарбники підтягнули у районі Покровська. Зараз її кількість зменшилась, тому що багато артилерії було вибито, частину – вони перекинули у тил.

Ворог намагався перерізати логістику на південному заході Покровська. Росіянам складніше там працювати, оскільки недалеко розташоване місто Мирноград.

Якщо там збільшувати лінію фронту для противника, є ризик потрапити між двох вогнів. Потрібно нарощувати потенціал серйозний, а вони й так там стягнули максимум. Ми знаємо, що частину військ вони вже перекинули з Курахівського напрямку. Серйозна ситуація, досить напружена, складна,

– пояснив Тимочко.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

Ситуація на інших напрямках

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що окупанти серйозно активізувались на Торецькому напрямку. Бойові дії тривають і навколо міста, і в самому місті. У Часовому Яру – така ж ситуація. Там ворог сконцентрував десантні війська. Затяжність бойових дій є досить серйозною. Росіяни намагаються тримати українські війська у постійному вогневому контакті.

Ворог намагався перехопити ініціативу на Лиманському напрямку у районі Куп'янська, Куп'янська-Вузлового, у районі річки Оскіл, Оскільського водосховища. Досить серйозна ситуація у районі Липці – Вовчанськ, але там більше позиційні бойові дії.

Курська область показує результат того, що нав'язана Силами оборони України тактика ведення бойових дій працює. Наші бійці перебувають там попри усі накази Владіміра Путіна витіснити ЗСУ з Курщини.

Український гарнізон на Курщині відтягує дуже серйозний масив російських військ і північнокорейських солдатів. Ми знаємо, що там сконцентровано вже приблизно 60 тисяч росіян та 10 – 12 тисяч північнокорейців. Ця вся маса російських солдатів могла воювати на території України, а змушені воювати на своїй території,

– підкреслив Іван Тимочко.

Ворог намагався завдати артилерійського удару на Черкащині. На Півночі загарбники теж хочуть створювати відвертаючі маневри чи вогневі удари для того, щоб змушувати нас підтягувати на цей напрямок резерви. Чи це разове явище, чи все-таки воно буде системним – стане відомо з часом.

"Але всі ці випадки, напрямки говорять про те, що інтенсивність боїв досить висока. Це свідчить про те, що російська армія буде намагатися втілювати накази Путіна, що вони будуть тиснути на ЗСУ. Ми бачимо, яка активність бойових дій на Старомайорському напрямку", – пояснив він.

Для Путіна важливі оперативні успіхи

За словами Івана Тимочка, чим більше на міжнародній арені починається риторика про припинення бойових дій в Україні, тим більше Путін хоче показати готовність та потужність російської армії. Тому інтенсивність бойових дій буде зростати.

Війна в Україні для нього – вже не стільки про бойові дії чи військові операції, як політичне питання, питання його особистого виживання, виживання його диктатури. Тому будемо спостерігати нарощення інтенсивності бойових дій, наскільки це може ворог в теперішніх умовах, при залученні всіх своїх стратегічних резервів,

– наголосив він.

Росія буде намагатиметься наростити свій військовий потенціал. Наразі окупаційна армія при максимальному залученні виконує тільки тактичні завдання, а для успіху у війні Путіну потрібні успіхи хоча б оперативного рівня, а то й стратегічного.

"Він хотів би, щоб його війська просувалися на декілька десятків кілометрів за добу, дві, за тиждень, щоб вони брали в оточення ЗСУ, брали велику кількість техніки, полонених. Цього їм не вдається, а це напряму впливає на їхню боєздатність", – зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Наразі росіяни мають просування завдяки тотальним руйнуванням населених пунктів, опорних пунктів, які їм трапляються на шляху за допомогою просувань піхоти. Путіну вкрай важливо від тактичних успіхів перейти хоча б до оперативних, тому він буде докладати максимальних зусиль для цього.