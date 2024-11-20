Советовал бы с линейкой смотреть, как продвинулся враг и какой ценой, – командующий ДШВ о фронте

Российские захватчики имеют продвижение на фронте, неся очень большие потери. Их успехи несравнимы с тем, насколько уменьшился их боевой потенциал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игоря Скибюка в эфире национального марафона.

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Что сказал командующий ДШВ о ситуации на фронте

Игорь Скибюк отметил, что десантно-штурмовые бригады сейчас находятся на наиболее ожесточенных направлениях, где сосредоточены основные усилия врага.

Относительно общей ситуации, то она в целом очень сложная. Противник сконцентрировал усилия, он имеет достаточно много ресурсов для реализации своих планов. Худо-бедно они научились чему-то, а мы научились противодействию,

– сказал командующий ДШВ.

Он также отметил, что ситуация на фронте сейчас, по его мнению, выглядит ближе к плохой. Но генерал подчеркнул, что в случае проведения военного анализа, он бы советовал всем брать линейку, смотреть в километрах, в сотнях метрах, иногда в метрах, насколько враг продвинулся и каких ему стоило это проблем и потерь.

"Не все так плохо. Не хочется, знаете, выглядеть как-то поверхностно и давать положительные прогнозы, но и потери врага, и усилия, которые выкладывают, они несопоставимы с теми достижениями, которые он получил", – заметил Скибюк.

Кроме этого, генерал сказал, что враг сейчас имеет продвижение исключительно из-за своего количественного превосходства, а не из-за удачной военной стратегии или чего-то другого.

Он (враг – 24 Канал) несет столько потерь. Они несопоставимы с теми задачами, с теми моментами, которые у него получаются. В такой ситуации стоит предпочтение отдавать уничтожению потенциала врага и вести позиционную оборону с элементами мобильности, работая с выгодных рубежей,

– рассказал командующий ДШВ.

В то же время он подтвердил, что обидно, что ситуация на фронте порой заставляет наших защитников отступать. Однако подчеркнул, иногда тактическая обстановка требует отхода на определенные другие рубежи, где будет значительно выгоднее уничтожать противника и задавать ему потери.