Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка в етері національного маратону.

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Що сказав командувач ДШВ про ситуацію на фронті

Ігор Скибюк зазначив, що десантно-штурмові бригади наразі перебувають на найбільш запеклих напрямках, де зосереджені основні зусилля ворога.

Щодо загальної ситуації, то вона загалом дуже складна. Противник сконцентрував зусилля, він має досить багато ресурсів для реалізації своїх планів. Худо-бідно вони навчилися чомусь, а ми навчилися протидії,

– сказав командувач ДШВ.

Він також наголосив, що ситуація на фронті наразі, на його думку, має вигляд ближче до поганої. Але генерал підкреслив, що у разі проведення військового аналізу, він би радив усім брати лінійку, дивитися в кілометрах, в сотнях метрах, інколи в метрах, наскільки ворог просунувся і яких йому вартувало це проблем і втрат.

"Не все так погано. Не хочеться, знаєте, виглядати якось поверхнево і давати позитивні прогнози, але і втрати ворога, і зусилля, які викладають, вони непорівнянні з тими здобутками, які він здобув", – зауважив Скибюк.

Окрім цього, генерал сказав, що ворог наразі має просування винятково через свою кількісну перевагу, а не через вдалу військову стратегію або щось інше.

Він (ворог – 24 Канал) зазнає стільки втрат. Вони непорівнянні з тими завданнями, з тими моментами, які в нього виходять. В такій ситуації вартує перевагу надавати знищенню потенціалу ворога і вести позиційну оборону з елементами мобільності, працюючи з вигідних рубежів,

– розповів командувач ДШВ.

Водночас він підтвердив, що прикро, що ситуація на фронті часом змушує наших захисників відступати. Однак підкреслив, інколи тактична обстановка вимагає відходу на певні інші рубежі, де буде значно вигідніше знищувати противника та задавати йому втрат.