СОУ продвинулись на ключевом направлении, тогда как враг терпит неудачи: карты ISW на 10 апреля
- Украинские войска имеют преимущество в использовании дронов, что сдерживает продвижение российских сил.
- Существенных изменений на ключевых направлениях фронта не зафиксировано, несмотря на многочисленные атаки российских войск.
Украинские войска сейчас имеют преимущество в использовании дронов на фронте, что значительно сдерживает продвижение врага. За последние сутки существенных продвижений россиян на фронте не зафиксировано.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Какова сейчас ситуация на фронте?
- Вражеские войска продолжили наступать почти на всех ключевых направлениях фронта, в том числе и на севере Сумской области, однако продвинуться вперед не смогли.
- На севере Харьковской области также, несмотря на наступательные действия оккупантов, изменения линии фронта не зафиксировано.
- Тогда как в направлении Великого Бурлука 9 апреля наземных боев не зафиксировано.
- Украинские войска 7 апреля продвинулись в Песчаном, что на Купянском направлении. 8 апреля СОУ нанесли успешные удары по российским позициям в северном Купянске, которые они смогли занять после инфильтрационных операций. Впрочем, аналитики утверждают, что контроль над местностью на этом участке фронта не изменился. Интересно, что 9 апреля вражеский милблогер опубликовал карту, которая показывает, что украинские войска контролируют Кившаровку – это противоречит предыдущим российским заявлениям.
Ситуация на Купянском направлении / Карта ISW
- 8 и 9 апреля российские войска атаковали к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, Нового Мира, Грековки, Новомихайловки и Твердохлебово. Продвижений не зафиксировано.
- 9 апреля вражеская армия также пыталась наступать на Славянском направлении. Однако и на этом участке продвижений нет. 8 и 9 апреля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, в направлении Яровой, Ставок, Дробышево, Заречного и Дибровы. Тогда как украинские войска, по данным российских военкоров, контратаковали вблизи Липовки, что к юго-востоку от Славянска.
- 9 апреля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Константиновка-Дружковка, но не продвинулись вперед.
- В тот же день вражеские штурмы состоялись к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса и Ивановки, но оккупанты успеха не достигли.
- На Покровском направлении минувшие сутки также шли бои. Враг пытался атаковать под самым Покровском, у Гришиного и на Шевченко, Васильевку, Новоалександровку. В свою очередь украинские силы, говорит российский военкор, контратаковали с Мирного, что на северо-запад от Покровска, и Сергеевки. Продвижений не произошло.
Какие изменения произошли на фронте на Покровском направлении / Карта ISW
- 8 и 9 апреля наступательные операции продолжились вблизи самой Новопавловки, Новониколаевки и Муравки, но успеха российских войск не зафиксировано.
- 9 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Подобная ситуация фиксируется и на Гуляйпольском направлении. Однако вражеский военкор утверждает, что российские войска 9 апреля атаковали на северо-запад от Орехова вблизи Приморского и Степногорска. Впрочем, официальных подтверждений информации – нет.
- Российские войскаська продолжали ограниченные наземные наступления на северо-восток от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи острова Белогрудый. По словам спикера 30-го корпуса морской пехоты Украины Павла Дроголя, враг усиливает свою вооруженную активность на Херсонском направлении, нанося 550 артобстрелов еженедельно.
Важно! Вечером 9 апреля российский диктатор объявил "Пасхальное перемирие". Режим тишины в этом году продлится с обеда 11 по конец суток 12 апреля 2026 года. В Кремле отметили, что в Киеве поддержат такую инициативу. В то же время Владимир Зеленский отметил, что " у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи".
Какие потери недавно на поле боя понесла Россия?
Только за минувшие сутки на фронте украинские силы ликвидировали 1 130 оккупантов и уничтожили 1 танк, 5 боевых бронированных машин и 45 вражеских артиллерийских систем.
8 апреля украинские пограничники-операторы РУБпАК "СТРИКС" поразили ряд объектов врага на Южно-Слобожанском направлении. Среди них – противотанковый ракетный комплекс "Фагот", электроскутер, мотоцикл, а также огневая позиция миномета, два полевых склада и два вражеских беспилотника.
Несколько ранее на Гуляйпольском направлении пограничники разбили редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Кроме того, удару подверглись 3 российских установки реактивных систем залпового огня.