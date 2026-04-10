СОУ продвинулись на ключевом направлении, тогда как враг терпит неудачи: карты ISW на 10 апреля

Украинские войска сейчас имеют преимущество в использовании дронов на фронте, что значительно сдерживает продвижение врага. За последние сутки существенных продвижений россиян на фронте не зафиксировано.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова сейчас ситуация на фронте?

Вражеские войска продолжили наступать почти на всех ключевых направлениях фронта, в том числе и на севере Сумской области , однако продвинуться вперед не смогли.

На севере Харьковской области также, несмотря на наступательные действия оккупантов, изменения линии фронта не зафиксировано.

Тогда как в направлении Великого Бурлука 9 апреля наземных боев не зафиксировано.

9 апреля наземных боев не зафиксировано. Украинские войска 7 апреля продвинулись в Песчаном, что на Купянском направлении. 8 апреля СОУ нанесли успешные удары по российским позициям в северном Купянске, которые они смогли занять после инфильтрационных операций. Впрочем, аналитики утверждают, что контроль над местностью на этом участке фронта не изменился. Интересно, что 9 апреля вражеский милблогер опубликовал карту, которая показывает, что украинские войска контролируют Кившаровку – это противоречит предыдущим российским заявлениям.



Ситуация на Купянском направлении / Карта ISW

8 и 9 апреля российские войска атаковали к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, Нового Мира, Грековки, Новомихайловки и Твердохлебово. Продвижений не зафиксировано.

9 апреля вражеская армия также пыталась наступать на Славянском направлении . Однако и на этом участке продвижений нет. 8 и 9 апреля российские войска атаковали вблизи самого Лимана, в направлении Яровой, Ставок, Дробышево, Заречного и Дибровы. Тогда как украинские войска, по данным российских военкоров, контратаковали вблизи Липовки, что к юго-востоку от Славянска.

9 апреля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Константиновка-Дружковка , но не продвинулись вперед.

В тот же день вражеские штурмы состоялись к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса и Ивановки, но оккупанты успеха не достигли.

вблизи Нового Донбасса и Ивановки, но оккупанты успеха не достигли. На Покровском направлении минувшие сутки также шли бои. Враг пытался атаковать под самым Покровском, у Гришиного и на Шевченко, Васильевку, Новоалександровку. В свою очередь украинские силы, говорит российский военкор, контратаковали с Мирного, что на северо-запад от Покровска, и Сергеевки. Продвижений не произошло.



Какие изменения произошли на фронте на Покровском направлении / Карта ISW

8 и 9 апреля наступательные операции продолжились вблизи самой Новопавловки, Новониколаевки и Муравки, но успеха российских войск не зафиксировано.

9 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении , но не продвинулись вперед.

Подобная ситуация фиксируется и на Гуляйпольском направлении . Однако вражеский военкор утверждает, что российские войска 9 апреля атаковали на северо-запад от Орехова вблизи Приморского и Степногорска. Впрочем, официальных подтверждений информации – нет.

Российские войска продолжали ограниченные наземные наступления на северо-восток от Херсона в направлении Антоновского моста и на юго-запад от Херсона вблизи острова Белогрудый. По словам спикера 30-го корпуса морской пехоты Украины Павла Дроголя, враг усиливает свою вооруженную активность на Херсонском направлении, нанося 550 артобстрелов еженедельно.

Важно! Вечером 9 апреля российский диктатор объявил "Пасхальное перемирие". Режим тишины в этом году продлится с обеда 11 по конец суток 12 апреля 2026 года. В Кремле отметили, что в Киеве поддержат такую инициативу. В то же время Владимир Зеленский отметил, что " у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи".

