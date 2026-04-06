Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Силы обороны сбили наступление врага на большинстве направлений. А на некоторых участках даже удалось провести контрнаступление.

Смотрите также Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Чего ожидать дальше на фронте?

По словам Маломужа, во время весенне-летней кампании враг будет пытаться создать так называемые "буферные зоны" в Сумской и Харьковской области. Также россияне будут пытаться продвигаться в направлении Славянска. Другое важное направление для врага – Гуляйпольский в Запорожской области.

Несмотря на это, у врага не хватает сил и средств, чтобы реализовать свои намерения. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага.

Силы обороны бьют по резервам врага; по пусковым площадкам для запуска дронов; по живой силе противника, которая только подходит к фронту. Это позволит нейтрализовать наступательную кампанию россиян,

– сказал Маломуж.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания врага уже провалилась. Они хотели еще в начале весны наступать на полную.

Ситуация на фронте