Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Силы обороны сбили наступление врага на большинстве направлений. А на некоторых участках даже удалось провести контрнаступление.
Чего ожидать дальше на фронте?
По словам Маломужа, во время весенне-летней кампании враг будет пытаться создать так называемые "буферные зоны" в Сумской и Харьковской области. Также россияне будут пытаться продвигаться в направлении Славянска. Другое важное направление для врага – Гуляйпольский в Запорожской области.
Несмотря на это, у врага не хватает сил и средств, чтобы реализовать свои намерения. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага.
Силы обороны бьют по резервам врага; по пусковым площадкам для запуска дронов; по живой силе противника, которая только подходит к фронту. Это позволит нейтрализовать наступательную кампанию россиян,
– сказал Маломуж.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания врага уже провалилась. Они хотели еще в начале весны наступать на полную.
Ситуация на фронте
- За март Украина уничтожили с помощью дронов почти 34 тысячи российских оккупантов. Еще более 1000 удалось ликвидировать с помощью артиллерии и другого оружия.
- С начала контрнаступательных действий на Юге Украина освободила от врага 480 квадратных километров территории. Наступательные действия Сил обороны Украины происходят на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
- По состоянию на 5 апреля потери России на фронте составили более 1 миллиона 300 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11839 танков, 24350 боевых бронированных машин, 39439 артиллерийских систем и т.п.