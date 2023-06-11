Оккупантам запретили использовать собственные снаряды из-за самодетонации, – Генштаб

Положение оккупантов на украинской земле усложняется с каждым днем. На Бахмутском направлении противник терпит потери, а еще у россиян проблема со снарядами, скорее с их самодетонацией.

Обо всем этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 11 июня. За сутки наши воины отразили 19 вражеских атак на разных направлениях фронта.

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Вражеские атаки и провальные попытки наступлений

Оккупанты продолжают атаковать Украину, в том числе нанесли 25 авиационных ударов. В результате пострадали следующие населенные пункты:

Белополье Сумской области;

Колонтаев и Берестово в Харьковской области;

Невельское Луганской области;

Ивановка, Торское, Торецк, Авдеевка, Золотая Балка, Благодатное и Нескучное Донецкой области;

Новоберислав и Казачье Херсонской области.

Также оккупанты 30 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Кроме того, десятки населенных пунктов в приграничных районах Сумской и Харьковской областей и у линии столкновения враг обстрелял из артиллерии и из минометов.

Кроме того, россияне предприняли 19 попыток наступления, однако наши воины отразили все вражеские атаки, в частности в районах:

Белогоровки на Лиманском направлении;

Авдеевки на Авдеевском направлении;

Марьинки на Марьинском направлении. Там Силы обороны отразили 12 атак;

Враг несет потери и не может использовать новые боеприпасы

В Генштабе отметили, что среди захватчиков сейчас наблюдается ухудшение морально-психологического состояния, в частности, из-за недоразумения относительно задач и целей так называемой "спецоперации".

Кроме того, враг терпит колоссальные потери на Бахмутском направлении. В частности, из-за неудачных попыток улучшить свое тактическое положение немалые потери понесли подразделения десантно-штурмовых войск.

Еще одна проблема россиян – изготовленные в 2023 году боеприпасы. Враг испытывает влияние санкций, поскольку замена иностранных компонентов на "аналогов нет" привела к тому, что произведенным боеприпасам присуща самодетонация. Поэтому оккупантам запретили использовать изготовленные в этом году снаряды.

На оборонной промышленности России сказываются международные санкции. По имеющейся информации, крупные партии артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра 2023 года производства, запрещены к использованию из-за их самодетонации. К тому же отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой,

– отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по позициям оккупантов

В Генштабе также отчитались о том, что украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию противника.