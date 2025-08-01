Сейчас продолжается наступательная кампания россиян. В конце осени враг хочет зайти в примерно 10 населенных пунктов, чтобы перезимовать.

Таким образом оккупанты хотят уберечься, чтобы не попасть в так называемые килл-зоны и не быть ликвидированными от ударов украинских дронов. Такое мнение 24 Каналу озвучил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

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"Враг хочет на конец осени, когда "зеленка" закончится и опадут листья, зайти по крайней мере в 10 населенных пунктов для того, чтобы не быть жертвой в так называемых килл-зонах, которые создаются нашими дронами, чтобы не быть просто неба, и мы их не ликвидировали. Таким образом пытаются зайти в населенные пункты, чтобы перезимовать", – объяснил он.

Какая ситуация на фронте?

Андрей Ткачук отметил, что весенне-летняя наступательная кампания россиян перешла в летне-осеннюю. Врагу нужны какие-то победы. Оккупанты понимают, что не могут выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Поэтому им нужно зайти в какие-то крупные населенные пункты.

Сейчас наиболее критическая ситуация вокруг Покровска. Захватчики обходят город с двух флангов. С юго-западного они давят на населенный пункт Удачное для того, чтобы взять его в полукольцо. Также враг действует с севера. Там есть Красный Лиман и другие населенные пункты, чтобы брать город в полукольцо.

Оккупанты продолжают попытки фронтовых атак с проникновением в город для занятия выгодных позиций, определенных улиц в населенном пункте. Также они атакуют Доброполье, чтобы уничтожить украинскую логистику и создать больше проблем Покровску.

В целом на этом отрезке фронта на Донбассе очень проблематичная история. Я говорю о большом отрезке фронта Покровск – Константиновка – Краматорск. Враг очень сильно насыщает этот отрезок КАБами. Сейчас там было бы очень кстати иметь новые системы Patriot, которые могли бы отогнать оттуда российские самолеты, которые сбрасывают КАБы,

– сказал офицер ВСУ.

Также очень напряженная ситуация на Купянско-Лиманском направлении. Там враг пытается с севера Харьковщины создавать давление на Донбасс. Есть населенный пункт Меловое, севернее Купянска. Там россияне пытаются создавать давление и соединить обе точки проникновения в одну буферную зону.

Ситуация на Сумщине абсолютно противоположная. Мы там перехватили инициативу. Имею сдержанный оптимизм к ситуации на Севере. Правильные операции, хорошее взаимодействие наших подразделений, которые продолжают отбивать врага и вытеснять его с нашей территории, возвращая таким образом наши земли и вытесняя его на территорию России,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, враг активизировался на Запорожском направлении. Оккупанты хотят занять село Каменское, выйти на определенные высоты для того, чтобы обстреливать Запорожье.