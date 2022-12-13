На одном направлении фронта погода помогает ВСУ, а на другом – спасает россиян, – Жданов

Ситуация на Донбассе остается напряженной, но относительно стабильной. Причина этого – погодные условия. Из-за них ВСУ не могут активизировать наступление в Луганской области, а российские оккупанты – продвигаться в Донецкой области.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что пока на Донбассе идут дожди, а температура остается плюсовой, тяжелая бронетехника ходит вдоль линии фронта цугом, потому что один танк может сразу же увязнуть в земле.

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Погода играет на обе стороны

Следовательно, на Луганском направлении это усложняет наступление украинским силам. И техника, и личный состав просто вязнут в грязи. На Донецком направлении это наоборот помогает, поскольку россияне также мало применяют бронетехнику, и действуют в основном пешими штурмовыми группами.

Олег Жданов объяснил, как погода влияет на ситуацию на фронте: смотрите видео

Жданов объяснил, что для активизации боевых действий нужны либо стабильные морозы, либо хотя бы отсутствие осадков, чтобы подсохла земля. Однако следует понимать, что тогда активизация опять же будет по обоим направлениям – со стороны ВСУ на Луганщине, и со стороны оккупантов на Донетчине.

Так что все ожидали прихода зимы и активизации боевых действий. Но не случилось так, как думалось,

– подытожил военный эксперт.

Актуальная ситуация на фронте: коротко