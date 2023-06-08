На многих участках фронта – тяжелые бои, но инициатива за Украиной, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
По состоянию на 8 июня на многих участках фронта продолжаются тяжелые бои. Однако инициативу держит Украина.
Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, оккупанты все еще получают приказ вернуться к наступлению как можно скорее.
Обратите внимание Инициатива на нашей стороне, – военный о боях и настроении россиян на Бахмутском направлении
На многих участках фронта продолжаются тяжелые бои
В разведке рассказали, что на многих участках фронта продолжаются тяжелые бои. Однако Украина держит инициативу.
Вероятно, российские войска все еще получают приказ как можно скорее вернуться к наступлению: чеченские подразделения возглавили неудачную попытку взять город Марьевка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года,
– отметили эксперты.
Кроме того, разведчики подчеркнули, что до 7 июня уровень наводнения продолжал расти в нижней части Днепра после подрыва Каховской дамбы. Однако, вероятно, начнет спадать в течение 8 июня.
"Обстрелы усложнили некоторые попытки эвакуации перемещенных лиц из затопленных районов", – добавили в британской разведке.
Эпицентром боевых действий остается Восток
Напомним, что Анна Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление. Так, уже имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1 100 метров.
Российский враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. В настоящее время противник взимает свои резервы на это направление с глубины защиты.
По словам Маляр, вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях. По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия России, задействует десантно-штурмовые отряды.
Маляр подчеркнула, что так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.