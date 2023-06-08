Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, окупанти все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше.

Зверніть увагу Ініціатива на нашому боці, – військовий про бої та настрій росіян на Бахмутському напрямку

На багатьох ділянках фронту тривають важкі бої

У розвідці розповіли, що на багатьох ділянках фронту тривають важкі бої. Однак Україна тримає ініціативу.

Ймовірно, російські війська все ще отримують наказ повернутися до наступу якомога швидше: чеченські підрозділи очолили невдалу спробу взяти місто Мар’ївка поблизу Донецька, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року,

– зауважили експерти.

Окрім цього, розвідники наголосили, що до 7 червня рівень повені продовжував зростати в нижній частині Дніпра після підриву Каховської дамби. Однак, ймовірно, почне спадати протягом 8 червня.

"Обстріли ускладнили деякі спроби евакуації переміщених осіб із затоплених районів", – додали у британській розвідці.

Епіцентром бойових дій залишається Схід

Нагадаємо, що Ганна Маляр повідомляла, що на Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. Так, вже маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1 100 метрів.

Російський ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі противник стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

За словами Маляр, вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія Росії, задіює десантно-штурмові загони.

Маляр наголосила, що так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.