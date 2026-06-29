Вспомнил фото Зеленского: Путин заявил, что до Купянска осталось 2 – 4 километра, до Сум – 10

Российский диктатор Путин похвастался "успехами" своих военных на фронте. По его словам, российская армия очень быстро продвигается по ряду направлений.

Об этом Путин рассказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

Смотрите также : "Для Путина это станет „похоронным маршем“", – экс-министр отметил интересное изменение со стороны США

Что Путин рассказал о ситуации на фронте?

По словам диктатора, целью россиян является создание "безопасных зон" в Сумской области и на Волчанском направлении. Он добавил, что такая задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область.

Путин заявил, что у России пока якобы нет политических планов в отношении Сум и других соседних областей, и цинично добавил, что до города осталось около 10 километров.

Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами,

– сказал Путин.

Впоследствии российский президент упомянул и Купянск и заявил, что Украина якобы любит проводить фотосессии в этом регионе. Он упомянул о фотографии президента Владимира Зеленского на фоне стелы в городе.

Диктатор заверил, что российские солдаты якобы находятся на расстоянии "от 2,5 до 4 – 5 километров от западной границы Купянска", а ВСУ якобы "не добиваются успехов в продвижении".

Также Путин упомянул Красный Лиман, Славянск и Краматорск. По его утверждению, до Славянска российским войскам якобы осталось около 8 – 9 километров, а до Краматорска – 4 километра.

Путин недавно рассказал о "продвижении" у Константиновки: что известно

Диктатор вновь пытается показать россиянам хоть какие-то "успехи" на фронте, заявляя о продвижении оккупантов в районе Константиновки и якобы на всех участках. Такие слова прозвучали в момент, когда России сложно демонстрировать результаты на Юге и в Крыму.

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в районе Константиновки действительно непростая, но Кремль использует отдельные участки фронта, чтобы с помощью пропаганды замаскировать собственные проблемы на других направлениях.

Заявление Путина о якобы продвижении российских войск под Константиновкой и на всех участках фронта должно создать впечатление, что Россия контролирует ситуацию. Кремлю нужно демонстрировать хоть что-то.