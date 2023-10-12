Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что уже постепенно приближаются президентские выборы в России. Они пройдут в марте 2024 года.
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В настоящее время российская пропаганда активно работает над темой войны в Украине. Им нужны успехи, чтобы обеспечить еще большие рейтинги Владимиру Путину.
Успехов в России немного
Как напомнил Романенко, в январе оккупанты начали стратегическую наступательную операцию. И завершилась она не так, как они желали. Хотя оккупанты и смогли захватить Соледар и Бахмут. Но на этом успехи окончились.
Украинские военные оказывают мощное сопротивление оккупантам. И с лета удалось продвинуться на юг от Бахмута – к Клещеевке и Андреевке. Также упорные бои продолжаются за Курдюмовку. А на Юге украинские военные существенно вклинились в оборону оккупантов.
К теме – смотрите разговор с Игорем Романенко на ютубе 24 Канала
Сейчас оккупанты выбрали для своего наступления Авдеевское направление. Они считают его наиболее перспективным для продвижения. Но украинские военные удерживают позиции и отбивают атаки.
В настоящее время оккупанты выбрали для себя наиболее перспективным направлением Авдеевку и часть Марьинки. Но, несмотря на все дополнительные резервы, технику и боеприпасы, им не удается решать свои задачи.
– заметил Романенко.
Ситуация на фронте: коротко
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о том, что происходит вблизи Авдеевки. По состоянию на утро 11 октября было известно, что оккупанты наступали силами трех батальонов.
- По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток 10 октября произошло 108 боевых столкновений. Украинские военные улучшили позиции возле Работино Запорожской области и уничтожили вражеский Су-25.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 283 900 личного состава. А за 10 октября эта цифра выросла еще на 820 единиц.