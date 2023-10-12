Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что уже постепенно приближаются президентские выборы в России. Они пройдут в марте 2024 года.

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В настоящее время российская пропаганда активно работает над темой войны в Украине. Им нужны успехи, чтобы обеспечить еще большие рейтинги Владимиру Путину.

Успехов в России немного

Как напомнил Романенко, в январе оккупанты начали стратегическую наступательную операцию. И завершилась она не так, как они желали. Хотя оккупанты и смогли захватить Соледар и Бахмут. Но на этом успехи окончились.

Украинские военные оказывают мощное сопротивление оккупантам. И с лета удалось продвинуться на юг от Бахмута – к Клещеевке и Андреевке. Также упорные бои продолжаются за Курдюмовку. А на Юге украинские военные существенно вклинились в оборону оккупантов.

К теме – смотрите разговор с Игорем Романенко на ютубе 24 Канала

Сейчас оккупанты выбрали для своего наступления Авдеевское направление. Они считают его наиболее перспективным для продвижения. Но украинские военные удерживают позиции и отбивают атаки.

В настоящее время оккупанты выбрали для себя наиболее перспективным направлением Авдеевку и часть Марьинки. Но, несмотря на все дополнительные резервы, технику и боеприпасы, им не удается решать свои задачи.

– заметил Романенко.

Ситуация на фронте: коротко