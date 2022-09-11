Враг бил 16 раз ракетами и трижды из авиации: ВСУ отбили 10 атак

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты. В общей сложности украинские защитники отбили 10 вражеских атак за сутки.

В Генштабе рассказали, что захватчики ведут воздушную разведку. Также они пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.

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Оккупанты нанесли 16 ракетных ударов

Защитники рассказали, что угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется. В течение 11 сентября россияне нанесли 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. В результате пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.

На других направлениях захватчики били по военной и гражданской инфраструктуре из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;

– в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области; на Харьковском направлении – Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Перемога, Украинка и Старый Салтов;

– Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Перемога, Украинка и Старый Салтов; на Славянском направлении – Славянск и Стелла;

– Славянск и Стелла; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;

– в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное; на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;

обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Шевченко, Большие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское;

– в районах населенных пунктов Шевченко, Большие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское; на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь;

– в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь; на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.

Силы обороны в очередной раз отразили российские атаки недалеко от населенных пунктов:

Большие Проходы,

Курдюмовка,

Николаевка Вторая,

Зайцево,

Майорск,

Озеряновка,

Новобахмутовка,

Авдеевка,

Первомайское,

Водяное.

В то же время за сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по позициям захватчиков. Наши бойцы поразили четыре скопления живой силы и военной техники россиян, а также один зенитный ракетный комплекс. Потери врага пока уточняются. Кроме того, ракетные войска и артиллерия продолжают:

контрбатарейную борьбу,

наносить огневое поражение живой силе и боевой технике оккупантов,

нарушать вражеские системы управления и логистического обеспечения,

поддерживать контрнаступательные действия украинских войск.

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