Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

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Что усложняет ситуацию на фронте

Интенсивность боев крайне высока. Враг использует силы и средства, в которых имеет преимущество.

Однако несмотря на тяжелые минометные и артиллерийские обстрелы, сложную логистику и ухудшение погодных условий, нашим бойцам удается отражать атаки врага и, более того, ежедневно наносить противнику потери как в живой силе, так в технике.

Враг ищет "окна" в погодных условиях для применения БПЛА, FPV-дронов, коптеров со сбросами. Оккупанты постоянно ведут разведку как нулевой линии, так и дальних краев, позиций. Все это очень усложняет ситуацию,

– сказал Назаренко.

По его словам, если коротко описать ситуацию, то она чрезвычайно напряженная и держится фактически на героизме тысячи бойцов.

Важно! Присоединяйтесь к сбору для разведки Бригады НГУ "Рубеж" на FPV-дроны, которые являются одним из самых эффективных средств уничтожения врага.

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