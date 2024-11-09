Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.
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Що ускладнює ситуацію на фронті
Інтенсивність боїв вкрай висока. Ворог використовує сили та засоби, у яких має перевагу.
Однак попри важкі мінометні та артилерійські обстріли, складну логістику та погіршення погодних умов, нашим бійцям вдається відбивати атаки ворога й, ба більше, щодня завдавати противнику втрат як у живій силі, так у техніці.
Ворог шукає "вікна" в погодних умовах для застосування БпЛА, FPV-дронів, коптерів зі скидами. Окупанти постійно ведуть розвідку як нульової лінії, так і дальніх країв, позицій. Все це дуже ускладнює ситуацію,
– мовив Назаренко.
За його словами, якщо коротко описати ситуацію, то вона надзвичайно напружена й тримається фактично на героїзмі тисячі бійців.
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