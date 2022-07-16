ВСУ остановили попытку оккупантов завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом

Украинские воины остановили очередную попытку россиян завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом. Оккупанты уже два месяца пытаются взять контроль над этой трассой.

Трасса Лисичанск – Бахмут – стратегически важная для россиян. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты хотят захватить эту дорогу уже более двух месяцев, но им не по силам установить контроль даже над несколькими километрами автодороги.

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оккупанты в очередной раз отступили

ВСУ остановили очередную попытку врага захватить автодорогу из Лисичанска на Бахмут, накрыв оккупантов плотным огнем. Понимая, что ничего не получится, россияне решили подвинуться назад.

россияне убивают на Луганщине жизнь

Оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары с последующими попытками штурма. Все это сопровождается ракетными и авиаударами:

В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них враг нанес 4 ракетных удара, совершил 3 артиллерийские атаки и еще 5 длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары были нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Разрушают дома и инфраструктуру, убивают людей. А уцелевшим, но потерявшим все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома,

– сказал Гайдай.

Последствия обстрелов россиян в Луганской области: фото Сергея Гайдая

Ранее британская разведка сообщила, что Бахмут может стать следующей целью российских захватчиков на востоке страны.

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