Враг постоянно в небе: майор ВСУ рассказал о штурмах россиян на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении сложная. Враг активно ведет бои, пытается забрать ключевые высоты. Оккупанты находятся неподалеку Гродовки.

Россияне пытаются двигаться к этому и ищут тактику. Об этом 24 Каналу рассказал майор, заместитель командира батальона беспилотных систем 110 ОМБр Андрей "Терен" Попинко.

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"Враг уже находится неподалеку Гродовки. Это наша высота, наша территория. Но они стремительно движутся для этого, выбирают тактику. Там, где им удается, туда они приходят. Враг похож на раковую опухоль: залез, зафиксировался, удержал и дальше начинает расширяться", – сказал он.

Есть несколько вариантов развития событий. Захватчики могут давить от Желанного до Карловки, чтобы закрыть большой участок. Аналогично ранее противник пытался двигаться на Константиновку, выйти на дорогу, но ВСУ не дали оккупантам сделать это. Также враг может двигаться прямо.

Что происходит на Покровском направлении

Андрей "Терен" Попинко отметил, что россияне активно применяют управляемые авиабомбы. Это один из самых мощных средств врага. Также враг прекрасно ведет разведку.

Враг постоянно пытается контролировать небо. Мы имеем средства, которые помогают им не так комфортно себя чувствовать. Но оккупанты благодаря своему количеству что в дронах, что в людях, достаточно качественно изучают наши места расположения, проводят разведку. У них "Орланы" и так далее. Враг имеет, чем закрыть небо, и имеет, чем сделать качественную разведку,

– объяснил военный.

Есть информация, что оккупанты увеличивают количество дронов-камикадзе на всех направлениях, но пользуются ими не так эффективно, как ВСУ. Кроме того, противник применяет большое количество FPV-дронов. Иногда украинские защитники имеют преимущество в этих средствах.

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"Сейчас, мне кажется, мы гораздо результативнее. Но это все зависит от тех или иных подразделений, которые находятся на направлении. Ориентировочное применение FPV врагом, например, на нашем направлении, в день – примерно 50 – 70 FPV. Враг еще применяет аналогично и крылья-камикадзе, что дает ему дальность. Он пытается перекрыть нам основные пути нашего сообщения", – добавил Андрей "Терен" Попинко.