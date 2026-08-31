Враг потерпел неудачи сразу на нескольких направлениях: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают оказывать давление сразу на нескольких участках фронта. Наиболее заметная активность наблюдалась в Харьковской области, вблизи Боровой, на Славянском и Константиновском направлениях, а также в районе Доброполья.

В Институте изучения войны проанализировали обстановку на поле боя.

Где идут самые ожесточенные бои?

Харьковская область

На севере Харьковской области российские войска 29 и 30 августа продолжали наступательные действия, но подтвержденного продвижения не было.

Российское командование стремится оттеснить украинские силы от международной границы и создать буферную зону вдоль границы с Белгородской областью. Еще одной целью является приближение к Харькову на расстояние, с которого город можно было бы обстреливать артиллерией.

Россияне пытаются закрепиться в центральной части Казачьей Лопани и продвигаются в направлении Белого Колодца. Отдельно российские силы провели атаку в направлении Великого Бурлука. Здесь также не зафиксировано подтвержденных территориальных завоеваний, хотя оккупанты активно применяли авиационные бомбы.

В частности, россияне наносили удары ФАБ-3000, ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250 по населенным пунктам к северу и северо-востоку от Большого Бурлука.

Купянск и Боровая

Напряженной остается ситуация в районе реки Оскол и вблизи Боровой. Российское командование стремится форсировать Оскол и развивать наступление на запад – в сторону восточной части Харьковской области и севера Донецкой области.

В то же время украинские военные недавно продвинулись на Купянском направлении, что создает дополнительное давление на российские позиции.

В районе Боровой россияне проводили инфильтрационные операции небольшими группами. Украинские военные выявляют такие группы и наносят по ним удары.

Также ВСУ проводят атаки сразу на нескольких участках вблизи линии Ридкодуб – Новое, пытаясь расширить "серую зону" и найти слабые места в российской обороне.

Славянское направление

Еще одним участком, где зафиксирован локальный успех ВСУ, стало Славянское направление. Судя по геолокационным кадрам, украинские военные недавно продвинулись к востоку от Новоселовки, расположенной к северо-западу от Лимана.

Российские источники также признают, что ситуация вблизи Лимана стала более динамичной после серии контратак ВСУ.

Константиновка – Дружковка

Напряженной остается ситуация в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Российские войска продолжают попытки проникновения небольших групп в районы вблизи украинских позиций. В то же время украинские военные наносят удары по обнаруженным российским группам.

В частности, ВСУ наносили удары по российским позициям в Долгой Балке к югу от Константиновки. При этом геолокационные кадры свидетельствуют о том, что россияне не смогли окончательно закрепиться в Степановке, как это ранее оценивали аналитики.

На этом же направлении ISW впервые зафиксировал использование операторами беспилотников российского батальона ПВО "Сирин".

Доброполье

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Доброполья, однако 29 и 30 августа не продемонстрировали подтвержденного территориального прогресса.

Минобороны России заявило о захвате Рубежного к северо-востоку от Доброполья. В то же время ISW отдельно отмечает, что эти заявления не сопровождались достаточными подтверждениями.

Также российские источники заявляли о продвижении к юго-западу от Кучерового Яра.

Покровск и Новопавловка

На Покровском и Новопавловском направлениях российские войска также продолжали атаки. Основная активность приходилась на районы к северо-востоку от Новопавловки, однако подтвержденного продвижения оккупантов не было.

Украинские военные в то же время нанесли удар по командному пункту российских беспилотников вблизи оккупированного Чумацкого, примерно в 15 километрах от линии фронта.

Юг

На Гуляйпольском направлении российские войска продолжали наступательные операции, однако также не продвинулись. В то же время появились признаки подготовки россиян к предстоящим наступательным действиям. По сообщению украинской стороны, оккупанты перемещают инженерную технику и другие ресурсы из района Мариуполя в направлении Гуляйполя.

Россияне возводят бетонные укрепления вдоль линии фронта Гуляйполе – Пологи, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим боевым действиям.

Основные изменения на фронте / Карта ISW

Кроме того, представитель украинской бригады, действующей на Славянском направлении, 29 августа сообщил, что российские войска продолжают накапливать личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана, к северо-востоку от Славянска.