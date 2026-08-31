В Інституті вивчення війни оцінили ситуацію на полі бою.

Де точаться найзапекліші бої?

Харківщина

На півночі Харківської області російські війська 29 та 30 серпня продовжували наступальні дії, але підтвердженого просування не мали.

Російське командування прагне відтіснити українські сили від міжнародного кордону та створити буферну зону вздовж кордону з Бєлгородською областю. Ще однією метою є наближення до Харкова на відстань, з якої місто можна було б обстрілювати артилерією.

Росіяни намагаються закріпитися в центральній частині Козачої Лопані та просуваються в напрямку Білого Колодязя. Окремо російські сили атакували в напрямку Великого Бурлука. Тут також не зафіксовано підтверджених територіальних здобутків, хоча окупанти активно застосовували авіаційні бомби.

Зокрема, росіяни били ФАБ-3000, ФАБ-1500, ФАБ-500 та ФАБ-250 по населених пунктах на північ та північний схід від Великого Бурлука.

Куп'янськ і Борова

Помітною залишається ситуація на напрямку річки Оскіл та поблизу Борової. Російське командування прагне форсувати Оскіл і розвивати наступ на захід – у бік східної частини Харківщини та півночі Донеччини.

Водночас українські військові нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, що створює додатковий тиск на російські позиції.

У районі Борової росіяни здійснювали інфільтраційні операції невеликими групами. Українські військові виявляють такі групи та завдають по них ударів.

Також ЗСУ атакують одразу на кількох ділянках поблизу лінії Рідкодуб – Нове, намагаючись розширити сіру зону та знайти слабкі місця російської оборони.

Слов'янський напрямок

Ще однією ділянкою, де зафіксовано локальний успіх ЗСУ, став Слов'янський напрямок. За геолокаційними кадрами, українські військові нещодавно просунулися на схід від Новоселівки, що на північний захід від Лимана.

Російські джерела також визнають, що ситуація поблизу Лимана стала більш динамічною після серії контратак ЗСУ.

Костянтинівка – Дружківка

Напруженою залишається ситуація в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Російські війська продовжують спроби проникнення невеликих груп у райони поблизу українських позицій. Водночас українські військові завдають ударів по виявлених російських групах.

Зокрема, ЗСУ били по російських позиціях у Довгій Балці на південь від Костянтинівки. Водночас геолокаційні кадри свідчать, що росіяни не змогли остаточно закріпитися у Степанівці, як це раніше оцінювали аналітики.

На цьому ж напрямку ISW уперше зафіксував застосування операторів безпілотників російського батальйону ППО "Сирин".

Добропілля

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Добропілля, однак 29 та 30 серпня не продемонстрували підтвердженого територіального прогресу.

Міноборони Росії заявило про захоплення Рубіжного на північний схід від Добропілля. Водночас ISW окремо зазначає, що ці заяви не супроводжувалися достатніми підтвердженнями.

Також російські джерела заявляли про просування на південний захід від Кучерового Яру.

Покровськ і Новопавлівка

На Покровському та Новопавлівському напрямках російські війська також продовжували атаки. Основна активність припадала на райони на північний схід від Новопавлівки, однак підтвердженого просування окупантів не було.

Українські військові водночас завдали удару по командному пункту російських безпілотників поблизу окупованого Чумацького, приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.

Південь

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступальні операції, проте також не просунулися. Водночас з'явилися ознаки підготовки росіян до майбутніх наступальних дій. За повідомленням української сторони, окупанти переміщують інженерну техніку та інші ресурси з району Маріуполя в напрямку Гуляйполя.

Росіяни будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту Гуляйполе – Пологи, що може свідчити про підготовку до подальших бойових дій.

Головні зміни на фронті / Карта ISW

Крім того, представник української бригади, яка діє на Слов'янському напрямку, 29 серпня повідомив, що російські війська продовжують накопичувати людей і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана, на північний схід від Слов'янська.