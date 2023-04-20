Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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У оккупантов все плохо с психологическим состоянием

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Основные причины – большие потери в живой силе, несвоевременное снабжение боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений. Таким образом, увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Россию.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка по-прежнему. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Шалыгино, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Белополье, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Устиновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременная и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тонечко, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Угледара. Кроме последнего, обстрелял Новоукраинку, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время в течение суток обстрелял более 35 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Актуальная карта боевых действий за 20 апреля

Отметим, что наша авиация за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса врага.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля ВСУ на тот свет отправили 184 тысячи 420 оккупантов.