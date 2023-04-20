Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. Россияне ведут наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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У оккупантов все плохо с психологическим состоянием

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский", участвующих в боевых действиях в Донецкой области, оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Основные причины – большие потери в живой силе, несвоевременное снабжение боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений. Таким образом, увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Россию.

Какая ситуация на фронте

Актуальная карта боевых действий за 20 апреля

Отметим, что наша авиация за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса врага.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля ВСУ на тот свет отправили 184 тысячи 420 оккупантов.