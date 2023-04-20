Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. Росіяни ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

До теми Росія рветься в Мар'їнку, важкі бої під Бахмутом: карта бойових дій в Україні за 19 квітня

В окупантів все погано з психологічним станом

У підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині, окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану. Основні причини – великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів. Таким чином, збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Росії.

Яка ситуація на фронті

Актуальна карта бойових дій за 20 квітня

Зауважимо, що наша авіація за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що станом на 20 квітня ЗСУ на той світ відправили 184 тисячі 420 окупантів.