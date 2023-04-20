Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається високою. Росіяни ведуть наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

До теми Росія рветься в Мар'їнку, важкі бої під Бахмутом: карта бойових дій в Україні за 19 квітня

В окупантів все погано з психологічним станом

У підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь в бойових діях на Донеччині, окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану. Основні причини – великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів. Таким чином, збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Росії.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без змін. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Вугледара. Окрім останнього обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби, обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Актуальна карта бойових дій за 20 квітня

Зауважимо, що наша авіація за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що станом на 20 квітня ЗСУ на той світ відправили 184 тисячі 420 окупантів.