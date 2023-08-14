Ракетная и дроновая атака по Одессе, взрывы в Запорожье: хронология 537 дня войны

О главных новостях за 14 августа, борьбе украинцев против агрессора и новых военных преступлениях оккупантов – пишет 24 Канал.
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6:47
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.6:45
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 – по зенитно-ракетным комплексам.6:42
В Херсоне раздались взрывы.6:10
Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены. В результате сбития ракет, которые враг направил на центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях побиты окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией. Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.
Последствия атаки по Одессе / фото ОК "Юг"
4:45
В результате ночной атаки страны-агрессорки на Одессу вспыхнул пожар в одном из гипермаркетов города.
Пожар в одном из гипермаркетов Одессы / фото Суспильне
3:05
По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна. Поступила информация о трех пострадавших в результате предварительной атаки российских террористов по Одессе. Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.2:44
В Одесской области снова объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения дронов-камикадзе "Шахед", залетевших из акватории Черного моря.2:21
В Запорожье раздались взрывы. Предшествовало этому предупреждение от Воздушных сил, что враг применяет баллистику. Как писали в мониторинговых каналах, оккупанты атаковали область ракетами С-300.1:30
В Одессе раздаются повторные взрывы. Оставайтесь в укрытиях, не подходите к окнам и ни в коем случае не снимайте работу ПВО. Угроза сохраняется.1:11
В Одессе прогремели мощные взрывы.1:01
В Одесской области – воздушная тревога. Россияне запустили дроны-камикадзе "Шахед".