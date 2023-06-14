Наши воины продвигаются на Бахмутском и Запорожском направлениях: где сейчас идут бои
Источник:Анна Маляр
Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательной операции. Наши защитники имеют частичный успех.
Силы обороны продвигаются в Бахмутском и Запорожском направлениях. В то же время враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.
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Где продвигаются украинские защитники
Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 14 июня ситуация такова:
- Бахмутское направление – на разных участках ВСУ прошли вперед от 200 – 500 метров,
- на Запорожском направлении прошли вперед от 300 – 350 метров.
По словам Маляр, наши войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.
Где продолжаются бои
- На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка,
- на Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Безумные потери оккупантов
Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. Например, за минувшие сутки противник потерял:
- артиллерийскую батарею самоходных пушек,
- 2 комплекса РЭБ,
- сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц),
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы,
- ЗРК.
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За прошедшие сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- пункт управления,
- 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- станцию радиоэлектронной борьбы противника.