Где россияне пытались провести разведку боем и штурмовые действия: актуальная ситуация на фронте

Украинские военные продолжают мужественно противостоять российской агрессии. Рассказываем, где за минувшие сутки враг пытался провести разведку боем, а также штурмовать.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, риск ракетных обстрелов с территории беларуси и россии остается. В то же время, наблюдается также активность врага на фронте. Узнайте, на каких направлениях оккупанты пытаются продвигаться вперед.

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оккупанты проявляют активность в Донецкой области

Согласно утренней сводке Генштаба, враг стремится вести активные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Это если коротко рассказать о ситуации на Донецком направлении.

Если же пройтись поподробнее, то на Краматорском зафиксировали обстрелы со стороны захватчиков. Они били вблизи Григоровки, Раздолевки, Беленького и Спорного.

Открывали огонь враги на Бахмутском направлении. Под атаку попали районы Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы. Кроме того, наблюдались попытки оккупантов вести разведку боем вблизи Зайцева. А вот штурмовые действия захватчики стремились совершить неподалеку от Соледара и Кодемы. Но добиться успехов не удалось, так что пришлось отойти.

Из танков, ствольной артиллерии, а также РСЗО оккупанты били в Авдеевском направлении. Под огонь врага попали районы Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Авиаудары захватчики нанесли вблизи Марьинки. Не обошлось без попыток наступления неподалеку от Красногоровки и Первомайского, но и те были безуспешными.

Наступательные действия наблюдались и на Новопавловском направлении. Там враг планировал продвинуться вблизи Новомихайловки и Золотой Нивы, но добиться желаемых результатов не смог. В то же время, зафиксировали обстрелы районов Павловки, Пречистовки и Угледара.

Поливали огнем также на Запорожском направлении. Под атаку врага попали районы Зализничного, Орехова, Червоного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки. Не обошлось без авиаударов, нанесенных вблизи Малиновки, Ольговского, Зализничного и Новополя.

На Юге враг боится продвижения ВСУ

Основная цель оккупантов на Южнобужском направлении – удержать занятые ранее позиции. Кроме того, враг пытается всячески не допустить продвижения украинских военных. А еще работает над тем, чтобы хоть как-то восполнять свои потери на войне в Украине.

А еще за прошедшие сутки зафиксировали обстрелы из танков и артиллерии по районам Парутиного, Лиманов, Лозового, Шевченковского, Мирного, Украинки, Киселевки, Потемкиного, Широкого, Ивановки, Осокоровки, Добрянки, Пришиба и Квитневого.

Из авиации били по районам Трудолюбовки, Потемкиного и Андреевки. Кроме того, активно использовали захватчики БпЛА для проведения воздушной разведки.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враг потерял 815 беспилотников. Если говорить об авиации, то речь идет о 234 самолетах и 198 вертолетах. А вот "двухсотых" среди оккупантов уже 45 400. И эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери захватчиков в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

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