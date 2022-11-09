Защита с 60-х годов для "мобиков" и мародерство в Северодонецке: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Однако защитники дают им мощный ответ, нанося катастрофические потери.
В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение суток 9 ноября россияне нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак пострадали районы более 15 населённых пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Беларусь продолжает:
- поддерживать российское вторжение в Украину,
- принимать и размещать российских оккупантов,
- предоставлять им полигоны для подготовки.
В настоящее время продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Угроза нанесения вражеских ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Беларуси сохраняется
В других направлениях захватчики совершали обстрелы:
- На Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также оккупанты привлекали ударный БпЛА.
- На Слобожанском направлении из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Россияне тоже использовали ударный беспилотник.
- На Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка.
- На Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Опросное, Нью-Йорк и Южное.
- На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, расположенных рядом с линией столкновения. Кроме этого, оккупанты продолжали вести воздушную разведку, активно применяя беспилотники. Они совершили более 50 вылетов.
Защитники отбивают российские атаки / Фото Генштаба ВСУ
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"Мобикам" выдают старые средства защиты
У мобилизованных россиян, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние. Причиной тому является отличие картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечные условия пребывания и отсутствие обещанных выплат.
Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60 – 70 годов прошлого столетия,
– сообщили в Генштабе.
Кроме этого, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, находятся в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения.
Защитники также отметили, что, по уточненной информации, из Северодонецка российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили.
"Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности", - добавили в Генштабе.
Бойцы Сил обороны наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ
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Потери россиян 9 ноября
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 4 удара по оккупантам. Под поражение попали:
- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Также наши защитники на разных направлениях сбили 5 "шахидов" и 2 "Орлана". В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты захватчиков.
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