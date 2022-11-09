У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби 9 листопада росіяни завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили понад 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак постраждали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Білорусь продовжує:

підтримувати російське вторгнення в Україну,

приймати та розміщувати російських окупантів,

надавати їм полігони для підготовки.

Наразі триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Загроза завдання ворожих ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі зберігається

На інших напрямках загарбники здійснювали обстріли:

На Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новомиколаївка та Уланове Сумської області. Також окупанти залучали ударний БпЛА.

На Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Росіяни теж використовували ударний безпілотник.

На Куп'янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів у районах населених пунктів Куп'янськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне.

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Кам'янка, Веселе та Новобахмутівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Времівка і Кам'янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що розташовані поряд із лінією зіткнення. Окрім цього, окупанти продовжували вести повітряну розвідку, активно застосовуючи безпілотники. Вони здійснили понад 50 вильотів.



Захисники відбивають російські атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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"Мобікам" видають старі засоби захисту

У мобілізованих росіян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан. Причиною цьому є відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60 – 70 років минулого сторіччя,

– повідомили у Генштабі.

Окрім цього, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, перебувають у неробочому стані через погані умови зберігання.

Захисники також зазначили, що, за уточненою інформацією, з Сєверодонецька російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі.

"Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", – додали в Генштабі.



Бійці Сил оборони завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Втрати росіян 9 листопада

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 ударів по окупантах. Під ураження потрапили:

2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також наші захисники на різних напрямках збили 5 "шахідів" та 2 "Орлани". Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти загарбників.



Захисники знищили 5 іранських дронів / Фото Генштабу ЗСУ

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