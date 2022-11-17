Завербованные зеки и похищенное медоборудование из Новой Каховки: главное из Генштаба

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города ракетами и дронами-камикадзе. Однако бойцы ВСУ героически им противостоят, нанося захватчикам сокрушительные потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за сутки россияне нанесли 5 авиационных и 25 ракетных ударов. Также они произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Россияне обстреливают украинские города

Оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в:

Днепре,

Одессе,

Балаклеи на Харьковщине,

Вольнянске Запорожской области,

Никополе Днепропетровской области,

Очакове в Николаевской области.

По уточненной информации, в эти дни Силы обороны на разных направлениях сбили:

2 крылатые ракеты,

2 управляемые авиационные ракеты,

5 БпЛА "Шахид-136".



Украинские защитники борются с россиянами / Фото Генштаба ВСУ

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. На других направлениях оккупанты производили обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречное, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелеча и Фиголовка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской, и Колодец и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Клещиевка, Опытное, Раздолевка, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области, и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;

на Криворожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.



Силы обороны отражают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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Россия будет мобилизовывать жителей оккупированных территорий

В России готовят законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу украинцев, которые:

проживают на временно занятых, оккупированных территориях,

получили паспорт гражданина России.

По имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях России завербовали около 650 заключенных. Их направили в Ростовскую область для подготовки. Медицинскую помощь при ранении им будут оказывать исключительно в медучреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, захватчики в отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Луганщины ужесточили административно-полицейские мероприятия. В частности, въезды в Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки закрыли. В городе также ограничили перемещение гражданских и усилили фильтрационные меры.



Наши бойцы нанесли захватчикам сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты продолжают принудительную эвакуацию

В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения Росгвардии особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Также захватчики продолжают принудительную эвакуацию украинцев и вывоз имущества из временно оккупированных территорий Херсона. В частности ночью 16 ноября они принудительно вывозили людей из Новокиевки.

Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, ведь все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнали и вывезли в направлении временно оккупированного Крыма.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили:

3 пункта управления,

17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

5 складов боеприпасов,

3 другие важные объекты россиян.

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