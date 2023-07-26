ВСУ продолжают сдерживать врага возле Купянска и Лимана: есть успех в районе Бахмута

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать российских оккупантов возле Купянска и Лимана. Также наши защитники удачно ведут наступление в районе Бахмута.

На сегодняшний день жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка. А на Юге ВСУ продолжают ведение наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Какая ситуация на Востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. Там враг ищет в нашей обороне слабые места, артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается протиснуть нашу оборону, но безуспешно.

Так, наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жестокие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка и Андреевка.

Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери,

– отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Что происходит на Юге

Наши защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях – постепенно продвигаются. В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах.

Враг пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Роботы Запорожской области. Однако – безуспешно.

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