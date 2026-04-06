Ежедневно минус десятки оккупантов: как изменились весенние штурмы россиян по сравнению с зимними

Зимой вражеская армия пыталась просачиваться небольшими группами до четырех оккупантов как днем, так и ночью. Россияне продолжают применять эту тактику.

Однако с наступлением весны, когда погодные условия улучшились, оккупанты пытаются применять колесную, бронированную, гусеничную технику, мотоциклы, квадроциклы. Временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил 24 каналу, что это тактика инфильтрации.

"Но разная тактика. Все это все сопровождается большим количеством. То есть враг готов нести эти потери. В частности, наша бригада "Рубеж", наш батальон уничтожают ежедневно десятки оккупантов. То есть враг, к сожалению, имеет пополнение и готов ежедневно продвигаться, пытаться идти, нести потери", – пояснил он.

Кроме того, применяется огромное количество артиллерии. Захватчики бомбардируют территории. В частности, используют КАБ, ФАБ, "Шахеды", "Герани", "Герберы". В этих условиях Силы обороны должны быть гораздо более гибкими, чтобы максимально противодействовать тактике врага, которую он пытается применять.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было ликвидировано 940 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в войне на 6 апреля составляют 1 304 490 человек.

Как оккупанты стали заложниками своей тактики?

Владимир Назаренко отметил, что тактика попыток врага продвигаться, действовать и воевать, сосредотачиваясь на тех ресурсах, которые они имеют. Россияне имеют определенное количество возможностей закупать новое пополнение.

Оккупантов тренируют по-разному. Кого-то обучают две-три недели на полигоне и дают низкокачественное оборудование. У некоторых более качественная подготовка. В любом случае захватчиков нельзя недооценивать. У них есть определенный ресурс, который они могут применять.

Потерь они несут больше, чем ежедневно сбивают. То есть они определенным образом теряют свою боеспособность. Я надеюсь, эта тенденция будет продолжаться, что они будут ослабевать, а их потери – расти. Каждый военный работает и воюет для того, чтобы уничтожать армию врага,

– подчеркнул военный.

В этих условиях врагу приходится выбирать, куда они направят резервы дешевой живой силы, на какое направление. Оккупанты становятся заложниками той тактики, которую выбрали.

Они не могут позволить себе где-то прекратить давление. Потому что сразу начнется их поражение в тактике на каком-то направлении. Не могут не направлять резервы там, где у них больше всего проблем,

– сказал боец.

Ресурсы россиян не безграничны. В частности, говорится о бронированной технике, мототехнике, артиллерии, боеприпасах и беспилотниках.

Что происходит на фронте?