12 апреля, 05:34
Там окопы с 2014 года: морской пехотинец США откровенно сказал, может ли Украина отдать Донбасс

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Морской пехотинец США Мэтью Сэмпсон утверждает, что Россия не способна удерживать Донбасс несмотря на многолетние усилия.
  • Он отметил, что украинские военные хотят вернуться к границам 1991 года и не готовы отдавать Донбасс.

Кремль продолжает заявлять о намерении полностью оккупировать Донбасс или даже забрать его без боя. Для россиян это чрезвычайно важно, особенно в политическом смысле.

Однако Россия до сих пор не смогла захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона Мэтью Сэмпсон заметил 24 Каналу, что оккупанты не способны удерживать Донбасс.

"Россия до сих пор не смогла удержать эту территорию несмотря на годы боев. Как вы знаете, бои там начались еще в 2014 году. Я был на некоторых линиях окопов, которые с тех пор почти не сдвинулись, и сам участвовал там в боях несколько лет назад", – сказал он.

Какова позиция украинцев по Донбассу?

Мэтью Сэмпсон подчеркнул, что все военные, которые сейчас воюют на передовой, не хотят отдавать Донбасс. Поэтому мир должен помогать украинской армии, чтобы люди в Украине могли жить в свободной и суверенной стране.

Все, с кем я разговаривал на передовой, не хотят отдавать. Они скорее готовы бороться до смерти, чем отказаться от этой земли. Украинцы, которые действительно воюют, носят форму и погибают рядом друг с другом, хотят вернуться к границам 1991 года, когда они провозгласили независимость, когда весь мир признал и уважал эти границы. Именно к этому они хотят вернуться, 
– подчеркнул морской пехотинец.

Россия не предоставляет людям на Донбассе никакой помощи: ни еды, ни медицинской помощи, ни нормального обучения. Об этом рассказывали местные, и они не хотят быть в оккупации.

Как только 17-летнему подростку исполняется 18, его очень часто в тот же день забирают, надевают на него российскую форму и отправляют на передовую. В результате украинцы воюют против украинцев. А наша сторона иногда даже не понимает этого, пока бой не закончится, и это трагедия. Это просто превращение детей в оружие. Большая часть мира согласна с тем, что какую бы войну вы не вели, детей превращать в оружие нельзя, 
– добавил снайпер.

"Дедлайн" Украине по выходу из Донбасса: что известно?

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заявила, что у Украины есть 2 месяца, чтобы выйти из Донбасса. Мол, война закончится только после того, как Украина добровольно оставит Донецкую и Луганскую области. Россияне заявили американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс за два месяца. Если за это время Украина не выйдет из этих территорий сама, то "условия мира будут другие".

  • Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что Зеленский должен принять решение о выводе ВСУ с Донбасса. Якобы это не требование, но его "рекомендация". По его мнению, это "могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны".

  • Однако позиция Украины четкая. Владимир Зеленский отметил, что никогда не покинет Донбасс и 200 тысяч украинцев там. Он подчеркнул, что эти территории имеют стратегическое значение для обороны Украины.